تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شخصين متهمين بقتل شاب بسبب خلافات في جزيرة مطيرة التابعة بمركز قوص جنوب قنا.

كان قد لقى شاب مصرعه، متأثرا بإصابته في مشاجرة بجزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بجزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وفى سياق اخر فقد أنهى شاب حياة والدته بطلق نارى فى الرأس بسبب خلافات بينهما، قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بمصرع "سماسم.س"، 46 عاما، مقيمة بشها التابعة لمركز المنصورة على يد نجلها "صبح خ.ع" 21 عاما.

اتتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وبالفحص تبين أن المتهم أصاب والدته بطلق نارى خرطوش من مسافة قريبة، ثم قام بإطلاق النار على نفسه، وتم نقله للمستشفى لإصابته بجروح متهتكة بفروة الرأس، ونقل جثمان السيدة لمشرحة المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة غدا االأحد، محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما فى منطقة المطرية.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على المتهم بقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة أرض الليمون بالمطرية وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "م. أ. ب"، 28 سنة مقتول بطعنة سكين وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالى بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجنى عليه وأرداه قتيلا، وتم عمل كمين وقبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.