الإثنين 29/أبريل/2024 - 07:22 م 4/29/2024 7:22:25 PM

تحسنت المنظومة الأمنية بالإسكندرية بشكل كبير منذ تولى اللواء صبرى عزب حكمدار الإسكندرية مسئولية تسيير الأعمال لحين تعيين مدير أمن جديد.

والفارق يشهده مواطنى الإسكندرية خلال هذه الفترة بفضل جهود اللواء صبرى عزب وجهود اللواء بهاء زحير مدير المباحث، والإسكندرية كلها سعيدة بالتواجد الأمنى المكثف بشوارع المدينة مرة أخرى مما يصدر شعورًا بالأمن والأمان والمحافظة على ضبط الشارع السكندرى، وذلك بسبب إخلاص الحكمدار فى عمله وإهتمامه بتوفير أعلى معدل للأمان لمواطنى المدينة.

والحقيقة أن الحكمدار شخصية محبوبة جدًا من الضباط وصف الضباط والعاملين المدنيين بالمديرية ونتيجة لهذا الحب فى العمل تم تكليف الجميع حسب مهامه فكانت النتيجة العمل بكل إخلاص دون كسل أو ملل والتى عاد مرجوعها على المجتمع السكندرى فى فترة قصيرة هى تولى الحكمدار المسئولية، ومعه أصبح الحكمدار يقضى معظم وقته بالشارع والمرور على أقسام الشرطة والجهات التابعة للتأكد من سير العمل بالطريقة المرجوة، وكان شعاره وداعًا للجلوس على المكاتب طول الوقت، فضلًا عن جهوده مع المجتمع المدنى والتى معها تجعل رجل الشارع يلتحم مع رجال الشرطة ويتبع التعليمات.

وكذلك أيضًا مجهودات اللواء بهاء زحير ملموسة للمواطنين من خلال تعاملهم مع ضباط المباحث، فضلًا عن تحذيراته المستمرة بعدم التجاوز والتعامل مع المواطنين بالقانون دون الخروج عنه وتعليماته المستمرة بتواجد ضباط المباحث فى الشارع ومحاولة منع وقوع الجريمة والقبض على المجرمين الذين يشكلون خطورة على المجتمع السكندرى.

وتحسنت أيضًا إدارة الأحوال المدنية برئاسة اللواء أيمن جنيدى الذى قام بوضع نظام يمنع التكدس بمراكز الخدمات فضلًا عن تعليماته المستمرة بتوفير الراحة والسرعة لطالبى الخدمة سواء شهادات الميلاد أو بطاقة الرقم القومى وغيرها من الخدمات حتى أصبحت مراكز المدينة نموذجية وتعمل على خدمة المواطنين ومساعدة كبار السن فى المقام الأول.

وإذا تحدثنا عن منظومة المرور فى المدينة فهى تحسنت كثيرًا خلال هذه الأيام وأصبح المواطن السكندرى يرى ضباط المرور بكثافة هذه الأونة مما ضبط حركة الشارع ومنع تكدس السيارات فضلًا عن الكمائن المنتشرة فى كل مكان على الطرق السريعة بفضل جهود اللواء محمد البندارى مدير المرور ونائبه العميد مدحت عبدالملاك وتواجدهما بالشارع بصفة مستمرة، وكذلك المواطن على خدمته من مرور محرم بك بكل سهولة ويسر بسبب جهود وتعليمات العقيد أحمد الشورى مدير التراخيص وهو الشخصية الذى حول المحبوبة مرور محرم بك لخلية نحل تعمل على مساعدة المواطن بكل تواضع وحب خاصة بعد نجاحه فى إدارة مرور أبيس الفترة الماضية أما حاليًا يتولى إدارة أبيس المقدم حاتم العتال وهو شخصية محبوبة، أيضًا ويساعد كافة المواطنين دون استثناء.

بقى لنا الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية لمجهوداته فى ضبط أداء المنظومة الأمنية فى بر مصر، وشكره أيضًا على تحسن الأداء الأمنى فى الإسكندرية خلال هذه الفترة.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية