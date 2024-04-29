تعليم الإسماعيلية يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام

اعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، رفع حالة التأهب استعدادا لانطلاق نهاية العام الدراسي لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي خلال الايام المقبلة .

واكد خلال ترأسه اليوم اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية والموجهين العموم لمناقشة الاستعدادت النهائية لانطلاق الامتحانات واستمرار مجموعات الدعم المجانية بالمدارس وذلك بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية.

و استهل وكيل الوزارة اجتماعاته بتوجيه عدد من التنبيهات المشددة لموجهي عموم المواد المختلفه بالتأكيد على واضعي أسئلة الامتحانات المختلفه بعدم اسئله ذات صبغه دينية او سياسيه وان يلتزم الجميع بوضع اسئله من داخل المنهج المقرر والذي تم تدرسيه فعليا طوال الفصل الدراسي الثاني.

وفى نفس السياق وفي إطار تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور لجميع المراحل التعليمية من خلال تطبيق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مجموعات الدعم المدرسيه المجانيه حيث طالب إدارة التعليم الثانوي بالمديرية الي جانب إدارة المتابعة وإدارة الأمن بالتأكيد على سلامة إجراءات مجموعات الدعم وذلك بحضور مدير و وكيل إدارة شمال التعليمية.



وتبدأ امتحانات النقل الابتدائي يوم ٨ مايو المقبل وتستمر حتى ١٢مايو، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ١٣ مايو وتستمر حتى ١٦ مايو.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم ١٢مايو وتستمر حتى ٢٣ مايو، وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والصم والمكفوفين في ١٨ مايو وتستمر حتى ٢٣ مايو.

وبالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية بالتعليم الفني تبدأ يوم ٢٠٢٤/٥/٢٥م، كما تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم ٢٠٢٤/٦/٨.وطالب محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.