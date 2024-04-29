ارتفاع عدد حالات الوفيات في حريق منزل عزبة المنقار بالفيوم إلى 3 أشخاص

ارتفع عدد حالات الوفاة فى حريق منزل بعزبة المنقار فى مركز سنورس بالفيوم الى 3 اشخاص بعد وفاة سيدة تدعى، هاله ناصر 60 سنة متاثره باصابتها من جراء الحريق ، لتلحق بنجلتها الذي توفيت أمس متأثرة باصابتها في الحريق الذي نشب نتيجه انفجار اسطوانه غاز في الساعات الأولى من صباح الاحد ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

والمتوفين فى الحريق هم عبد الرحمن عصمت رشاد 30 سنة وايه سامح رشاد 16 سنة ، وهاله ناصر ، 60 سنة و3 مصابين اخرين وحالتهم مستقرة .

تفاصيل الحادث

كان مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بنشوب حريق بمنزل بعزبة المنقار بدائرة المركز ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن واجهزة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ولكن بعد أن تفحم جسد شخص يدعي" عبد الرحمن عصمت رشاد " 30 سنه لقي مصرعه ,كما أصيب 5 اخرون.

وكشفت التحريات الأولية أن حريق نشب بمنزل طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض ( البلوك) واثناء تواجد الاشخاص بالمنزل انفجرت اسطوانة الغاز المنزلي أدى ذلك إلى اشتعال النيران بالمنزل مسفراً ذلك عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرون

نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى المستشفى المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.