"فرص وآفاق الترجمة في سوق العمل" في ندوة بمدينة الثقافة والعلوم

بحضور نخبة من الخبراء...

نظمت مدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر ندوة بعنوان "فرص وآفاق الترجمة في سوق العمل"، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الترجمة.

الندوة التي عُقدت برعاية د.سيد تونسي خبير التعليم العالي والجامعي، استهدفت توعية الطلاب بالتطورات الجديدة في مجال صناعة الترجمة، وكيفية توظيف المترجمين للتقنيات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب رفع الوعي بتحديات سوق العمل وما يتطلبه من مهارات وقدرات خاصة لاقتناص الوظائف في هذا المجال الحيوي.

وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن الندوة التي عقدت بالمعهد العالي للغات بالمدينة، حضرتها د.أماني كمال عميد المعهد، د.عمرو شطورى أستاذ ورئيس قسم اللغة التشيكية بكليه الألسن بجامعة عين شمس - المترجم بالسفارة التشيكية، د.عاصم العمارى أستاذ الترجمه بقسم اللغة الألمانية بكليه الألسن بجامعة عين شمس- المترجم المعتمد بسفارات ألمانيا وسويسرا والنمسا-عضو لجنه الترجمه بالمجلس الأعلى للثقافة، د.عبد الحميد مرزوق أستاذ الترجمه والأدب بقسم اللغة الألمانية بكليه الألسن بجامعة عين شمس، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن المتحدثين خلال الندوة قدموا شرحا وافيا للمهارات التى ينبغي للمترجم امتلاكها، بجانب الوعي الثقافي واللغوي والاجتماعي بالدول واللغات التى سيترجم منها أو اليها، وما فرضته تحديات العصر الرقمي، وأهمية الترجمة في صناعة الحراك الثقافي وتأثيرها في بناء الشخصية الإيجابية.

يذكر أن مدينة الثقافة والعلوم شهدت مهرجان الرسم بالطباشير الذى احتضن العديد من الأعمال الفنية التي أبدعها الطلاب بأناملهم الذهبية.

المعرض تم تنظيمه برعاية د.سيد تونسي خبير التعليم العالي والجامعي، استهدف اكتشاف المواهب الفنية وصقلها، بما يسهم في توسيع الآفاق وتنمية المهارات والقدرات العقلية لدى الطلاب الجامعيين.

وشارك فيه طلاب المعاهد السبعة بالمدينة، تمكن خلاله الطلاب من رسم العديد من الشخصيات المصرية البارزة بالطباشير في مجالات الفن والرياضة والعلوم مثل السيدة كوكب الشرق أم كلثوم، واللاعب المصري محمد صلاح بنادي ليفربول، والعالم المصري الفائز بجائزة نوبل د.أحمد زويل.

إضافة لبعض الآثار المصرية مثل أهرامات الجيزة، وشهد إقبالا كبيرا من جانب أعضاء هيئة التدريس والطلاب.