شحات الغرام دويتو يجمع نادية مصطفي وعلي الحجار في "١٠٠ سنة غنا"

تألق الثنائي النجم علي الحجار والنجمة نادية مصطفي في دويتو بثانى سلسلة حفلات 100 سنة غنا التي تقام بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، وحمل الدويتو أغنية شحات الغرام لكل من محمد فوزي وليلى مراد.

وكانت حرصت النجمة نادية مصطفي علي المشاركة في ثانى سلسلة حفلات 100 سنة غنا التي تقام بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، ضمن حفل النجم علي الحجار، وقدمت أغنية من ألحان الراحل محمد فوزي تحمل اسم كل دقة في قلبي.

وروجت الفنانة نادية مصطفى، لحفلها الغنائي الثاني من مشروع «100 سنة غنا»،عبر. حسابها على موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»من الذي ينظمه الفنان علي الحجار، مساء اليوم، في دار الأوبرا وتشاركه فيه كضيفة شرف.



وكتبت الفنانة نادية مصطفى: «اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبدعوة من الفنان الكبير والأصيل علي الحجار، كضيفة في حفلته اليوم 28 أبريل».

ووجهت نادية مصطفى رسالة خاصة للفنان علي الحجار، قائلة: «سعدت وشرفت وشكرا جزيلا له على دعوته الكريمة، ودعائي له بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله تكون ليلة جميلة يسعد بها الحضور، في انتظار تشريفكم هتنوروا».

يذكر أن حفل «100 سنة غنا» ينظمه الفنان علي الحجار على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويشارك في الحفل الفنان مصطفى قمر.



وكانت أكدت الفنانة نادية مصطفى مؤخرا، إن فكرة إقامة مهرجان القلعة أو الموسيقى العربية تؤكد أن الجمهور يريد الفن الراقي، والأصوات كلها مشاركة سواء في مهرجان الموسيقى العربية أو مهرجان القلعة، موجهة الشكر لإدارة الأوبرا على اختيارها الأصوات المشاركة في المهرجان من كل أنحاء الوطن العربي.



وأضافت نادية مصطفى، أنها تشكر أيضا وزيرة الثقافة ووزير السياحة والآثار، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القلعة وردود أفعال الناس، قائلة: “المهرجان ده يعني لي كثير، والناس بسطاء كل سنة بيستنوا الحفلة دي من السنة للسنة زيي”.



وكشفت طقوسها قبل كل حفلة قائلة: “يوم الحفلة مش بعرف أنام، وأكون متوترة للغاية، وبقرأ القرآن الكريم في البداية عشان بيهديني، كما أن اختيار الأغاني استغرق فيه وقتا كبيرا، إذ أحرص على انتقاء الأغاني التي بها فرحة في مهرجان القلعة”,

وكانت حرصت الفنانة نادية مصطفى على نعي وفاة ابنة أختها التي وافتها المنية اليوم.

إذ كتبت عبر حسابها على الفيس بوك، قائلة: “البقاء لله إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله نسمة بنت أختى عروس الجنة فى ذمة الله، اللهم صبرًا جميلًا صبرًا يبلغ عنان السماء صبرًا يليق برحمتك يا رحيم وجبرًا يليق بجبرك يا جبار القلوب، اللهم الجنة لها والصبر لأمها وأبوها وأخواتها ولنا جميعًا ولكل حبايبها، فضلًا وليس أمرًا الدعاء لها وقراءة الفاتحة”.





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وكانت طرحت المطربة نادية مصطفى مؤخرًا أغنيتها بعنوان "يسلملي ذوقهم" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يسلملي ذوقهم:

أغنية يسلملي ذوقهم وهى من كلمات نور عبدالله وألحان مصطفى العسال وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إخراج رودينا حاطوم.

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وتقول كلمات أغنية يسلملي ذوقهم:

"يسلملي ذوقهم اللي أحنا ذوقهم

عاليين فى عينا ولا حد فوقهم

غاليين فى سوقنا غاليين فى سوقهم

وإن غابوا ندعى الله يسوقهم

هما اللي الدلع يبقالهم لايق

نادية مصطفى

بيقيدوا قلبي بنظرة حرايق

هما وبس لقلبي شقايق

دول موصوفين لدوايا

فينا عشمهم وعشمنا فيهم

ومهما غبنا نيجي نلاقيهم

وإن غابوا عمر ييجوا يلاقونا

على ما سابونا بحطة إيديهم".