جامعة الزقازيق تتيح دفع المصروفات والخدمات عبر الأهلي ممكن

وقعت شركة الأهلي ممكن إحدى شركات البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق، لتقديم خدمات التحصيل والدفع الالكتروني لمصروفات الطلاب والدراسات العليا، وكذلك الخدمات الطلابية، وإتاحة منافذ داخل حرم الجامعة لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدفع خدمات الجامعة بالإضافة الى خدمات الأهلي ممكن المتعددة.

وقال مهاب جمال، نائب الرئيس التنفيذي بـ«الأهلى ممكن»، إن التعاون مع جامعة الزقازيق، يعظم تواجد الشركة في قطاع التعليم، والتوسع في تقديم خدمات التحصيل، مشيرا إلى أن هذا التعاون يتيح تقديم خدمات التحصيل والدفع الالكتروني لمصروفات الطلاب والدراسات العليا وكذلك الخدمات الطلابية والاتفاق مع الجامعة على اتاحة منافذ داخل حرم الجامعة لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدفع خدمات الجامعة.

وأكد جمال، أن الشركة طورت العديد من المنتجات الجديدة لتخدم قطاعات مختلفة مثل ميكنة تحصيل وصرف متحصلات المقررات الدراسية لطلاب الجامعات الحكومية وأعضاء هيئة التدريس بها بالإضافة إلى تطوير منظومة تحصيل كاملة لميكنة المستشفيات حيث تسعى الشركة لتعميمها في عدد كبير من المستشفيات في الفترة المقبلة والعمل على تطويرها حاليا لتخدم قطاعات جديدة بخلاف المستشفيات، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لإطلاق عدد من الخدمات الاستراتيجية في مختلف القطاعات البنكية والمالية والغير مصرفية في الفترة المقبلة.

أعرب جمال عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة الزقازيق أحد اعرق جامعات الوجه البحري، مشيرا إلى انه يعد امتدادا لسلسلة النجاحات المتتالية لشركة الأهلي ممكن في التوسع لتقديم خدماتها لكافة القطاعات وعلى رأسهم قطاع التعليم العالي، موضحا ان الشركة تحرص على توسيع قاعدة أنشطتها بشكل دائم لتلائم احتياجات العملاء ومن ثم تقديم الخدمات المالية لأكبر عدد وجذب شرائح أكبر لدعم نحو التحول الرقمي ودعم الشمول المالي.

رحب الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بالتعاون مع شركة الأهلي ممكن قائلا:" التعاون مع شركة بحجم شركة الأهلي ممكن يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الجامعة نحو ميكنة وتطوير الخدمات بهدف خدمة العملية التعليمة وتسهيل حصول طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على كافة الخدمات التي تقدمها شركة الأهلي ممكن".

وأضاف، :"نحن متحمسون لهذه الشراكة الاستراتيجية مع «الأهلي ممكن»، حيث تأتي في إطار التزامنا بتقديم خدمات الدفع بأعلى معايير الأمان والفعالية، هذه الاتفاقية تفتح أفقًا جديدًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لإتمام معاملاتهم المالية بكل يسر وسهولة في جميع أنحاء البلاد عبر منافذ الشركة وتطبيقها عبر الهاتف المحمول.