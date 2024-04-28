بحثا عن الآثار.. مصرع شخص وإصابة آخر داخل عقار بعين شمس

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، خلال عملية حفر داخل عقار بمنطقة عين شمس بالقاهرة، للتنقيب عن الآثار.



بحثا عن المساخيط ..مصرع شخص وإصابة آخر داخل عقار بعين شمس



وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغًا بوفاة شخص بشارع فهمي غالي من الزهراء بحي عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمحل البلاغ.

وتبين من فحص رجال الأمن وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة انهيار الحفر عليهما خلال التنقيب عن الآثار داخل العقار المكون من 3 طوابق، وتم استخراج الشخص المصاب وإسعافه والتحفظ عليه من قبل الشرطة، واستخراج قوات الحماية المدنية المتوفى من أسفل الهدم.



المعاينة الأولية لحريق سجل مدنى شبرا .. ماس كهربائي وراء الحريق ولا خسائر بشرية

كما أكدت المعاينة الأولية لحريق مبنى السجل المدني المجاور لقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن سبب الحريق ماس كهربائي نشب في إحدى الغرف وامتد إلى بقية المبنى، ولم يسفر عنه أي خسائر بشرية.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أن قوات الحماية المدنية، سيطرت على حريق شب في السجل المدني المجاور لقسم أول شبرا الخيمة، بعد أن انتقل للموقع على الفور 4 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف رقم ٢٦١٩، وتم إخماد الحريق، ولا يوجد إصابات بشرية، والتقرير المبدئى للحريق مصدر حراري غير معلوم يحدد بمعرفة الجهات المختصة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق في السجل المدني المجاور لقسم أول شبرا الخيمة.

السيطرة علي حريق بالسجل المدني بشبرا الخيمة

شب حريق بالسجل المدنى بشبرا الخيمة بجوار قسم اول ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في السجل المدني المجاور لقسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، عاملين وربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات ، لاتهامهم باستدراج سائق وسرقة مبلغ مالى وهاتفه الجوال تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء إستقلاله سيارته بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1297 لسنة 2023 جنايات ثان العبور، والمقيدة برقم 2967 كلي لسنة 2023 جنوب بنها، أن المتهمين "محمود م ع"، 25 سنة، عامل، و"محمد ل م"،21 سنة، عاطل، و"أيه ج ق"، 28 سنة، ربة منزل، ومقيمين في النهضة بالسلام بالقاهرة، لأنهم في يوم 24 / 4 / 2022 بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، سرقوا المنقول المبين وصفاً وقيمة وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "رمضان عبد الرحمن عبد السلام أبو هشيمة" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن وجدت نفسهم الأمارة بالسوء ضالتها في سلب مال الأمنين وما أن حطا بصرهم على فريستهم المار بيانها، وأدركوا ضعفها ووحدتها، فقامت المتهمة الأولي باستدراج المجني عليه بأن طلبت منه إيصالها لنهاية الطريق، وما أن توقف عقب إيصالها حتى فوجئ بها تبطل محرك السيارة وباغته باقي المتهمين بالدلوف إلي السيارة والتعدي عليه بالضرب بأن كان الثاني محرزا لسلاح ناري فرد خرطوش وكان الثالث محرزا لسلاح أبيض سكين مجبرين إياه على الانصياع لهم التخلي عن المنقولات حوزته وفروا هاربين مما بث الرعب في نفسه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقول محل السرقة وكان ذلك حال تواجدهم بالطريق العام ليلا وحال كونهم أكثر من شخصين حاملين الأسلحة النارية والبيضاء محل الاتهامات اللاحقة علي النحو المبين بالتحقيقات.

