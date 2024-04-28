«الإسكندرية» يحقق صافى أرباح 5 مليارات جنيه بنمو 76% عام 2023

أعلن بنك الإسكندرية نتائج أعماله خلال عام 2023، مؤكدا أن النتائج تؤكد قوة أدائه وسط تحديات على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى.

وحقق البنك أرباحًا قبل ضرائب الدخل بقيمة 7.4 مليار جنيه (79.39٪ مقابل 2022)، وصافى ربح أعلى بشكل طفيف من 5 مليارات جنيه 75.7٪ مقابل 2022.

واحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفى، حيث بلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 18.6 مليار جنيه، ووصل إجمالى القاعدة الرأسمالية إلى 19.2 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق 31.45٪ نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة–بأكثر من الضعف–النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزى المصرى.

وأوضح البنك أن إجمالى الأصول ارتفعت إلى 162 مليار جنيه (21.72٪ مقابل 2022)

حيث ارتفع إجمالى القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 7.25٪ (مقابل 2022) ليصل إلى 63.9 مليار جنيه.

ويأتى ذلك النمو مدعوما بالارتفاع القوى فى إجمالى الودائع إلى 133.3 مليار جنيه (+20.45٪ مقابل 2022).

ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال فى الاقتصاد المصرى من خلال نمو أصوله والتزاماته وتشكيل ضرائب بإجمالى 2.44 مليار جنيه خلال العام المالى 2023 (معدل الضريبة الفعلى بلغ 32.93٪

وعلى جانب آخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث بلغت نسبة إجمالى القروض المتعثرة نحو 6.52٪ من إجمالى القروض (0.43% مقابل 2022)، فى حين تراجعت نسبة صافى القروض المتعثرة لتصل إلى 1.12٪ (1.34 -% مقابل 2022).

كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 1.97 مليار جنيه مصرى (+1 مليار جنية مقابل 2022) كنتيجة للنهج الحريص الذى يتبعه البنك فى تقييم محفظة قروضه وفى تنفيذ سياسات المخصصات. ارتفع صافى الدخل بشكل ملحوظ إلى 13.3 مليار جنيه (+63.9٪ مقارنة بعام 2022)، مدعومًا بنمو كل من صافى الدخل من العائد (+65.6٪ مقارنة بعام 2022)، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات (+48.9٪ مقارنة بعام 2022)، فى حين بلغت المصروفات الإدارية 3.9 مليار جنيه (+21.8٪ مقابل 2022).