جنايات بنها تعاقب سائق بالسجن المؤبد

أصدرت محكمة جنايات بنها قرارا بالسجن المؤبد "25 "عاما، لمدرس مفصول وفني كمبيوتر وعاطل بتهم الخطف والتهديد والابتزاز والسرقة بالإكراه لمحاسب بأحد البنوك فى بنها بعد تهديده بنشر صور مخلة ومفبركة لزوجته.

ترجع أحداث القضية الي تلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بقيام 3 أشخاص بخطف شخص وحجزه في منزل عشوائي وسط الزراعات على الطريق الحر بدائرة المركز، وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب وإكراهه بالتوقيع على إيصالات أمانة والاستيلاء على الفيزا الخاصة به وسحب مبلغ مالي منها، بعد الحصول على أرقامها السرية بطريق الإكراه بالسلاح.



وتمكنت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من الوصول إلى أن المتهمين وهم "مدرس مفصول وفني كمبيوتر وعاطل، خطفوا المجني عليه "محاسب " فى أحد البنوك، بعد قيام الأول وكان خطيب زوجة المجني عليه السابق بتهديده، بنشر صور وفيديوهات مفبركة ومخلة بالشرف لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

فطلب المجني عليه التفاوض معه وباقي المتهمين وطلبوا منه مقابلتهم على الطريق الحر، وعقب وصوله في المكان المحدد قاموا بخطفه والتوجه به لأحد المنازل وسط الزراعات بدائرة مركز بنها وقاموا بربطه بالحبال وضربه، واستولوا على حافظة نقوده بها فيزا أموال وأجبروه على إخبارهم برقمها السري تحت تهديد السلاح، وقاموا بسحب مبلغ "18" ألف جنيه كما قاموا بتصويره أثناء التعدي عليه بالضرب.

تمكنت أجهزة الأمن بـمديرية أمن القليوبية من القبض على المتهمين بعد تحديد مكان المجني عليه وألقى القبض عليهم وبحوزتهم الهواتف المحمولة، وعليها صور الزوجة الأصلية والصور، والفيديوهات الأخرى المفبركة وأمرت النيابة العامة بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.