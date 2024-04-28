حياة كريمة .. المعدية تستقبل أولى فعاليات قافلة قصور الثقافة

حياة كريمة .. ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى مبادرة "حياة كريمة"، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس السبت، أولى فعاليات القافلة الثقافية بقرية المعدية بإدكو بمحافظة البحيرة.

بدأت الفعاليات صباحا بالمعهد الديني بالمعدية بتنفيذ عدد من الورش الفنية منها ورشة الاستنسيل، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه، بجانب ورشة تلوين على الورق، وورشة تدوير خامات من الفوم جليتر وعمل شنطة، ومسرح عرائس، كما عقدت محاضرة توعوية بعنوان "الثقافة والأخلاق" قدمها الباحث علي توتو، أوضح بها الارتباط الوثيق بين الثقافة والأخلاق وأثرهما في التكوين الثقافي للفرد.

كما شهد نادي المعدية الرياضي استمرار فعاليات القافلة بتنفيذ مجموعة من الورش الفنية منها ورشة الاستنسيل، وورشة رسم وتلوين، بالإضافة إلى ورشة puppets اصنع عروستك بنفسك، وأخرى للرسم على الوجه، بجانب فقرة اكتشاف مواهب.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة البحيرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو إيهاب مبروك وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني الطربية والوطنية تزامنا باحتفالات عيد تحرير سيناء منها "ألف ليلة وليلة، كان ياما كان، يلي من البحيرة، أما براوة، مابيسألش عليا أبدا، موطني".

القافلة تنظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني ومركز أدكو والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتستمر في تقديم فقراتها علي مدار يومين بالقرية.

"سيناء في عيون الشعراء" ضمن لقاءات أندية الأدب بالقليوبية

من ناحية أخرى ، أقام بيت ثقافة طوخ، أمسية شعرية بعنوان "سيناء في عيون الشعراء"، ضمن الأنشطة الثقافية والأدبية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بتحرير سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة.

أدارت الأمسية الشاعرة ولاء محمد، موضحة أهمية تناول الأمسيات الشعرية لقضايا الهوية ومنها المكان، ثم تحدث الشاعر محمود الزهيري، عن طبيعة سيناء وأثرها في تكوين الهوية السيناوية وما تركته من بصمة مميزة وجلية على المنتج الأدبي فيها، وتأثر الشعراء والكتاب بأرض سيناء وما حوته من تراث ممتد منذ عصور.

كما ألقى الشاعر محمد سمير عددا من قصائده منها "الأرض هناك، على بال ما تفوق" والشاعر مصطفى حجاب قصيدتي "ولا يوم" و "حبة رمل"، والشاعرة غادة طلعت قصائد "نموذج مختصر ليها، رحلة وهي عارفاها" ثم اختتمت الأمسية بقراءة عدد من النماذج الشعرية التي لامست سيناء لكبار الشعراء، ثم استمع إلى ابداعات الشباب.

جاءت الأمسية بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، وفي سياق متصل، عقد نادي الأدب أمسيته الأسبوعية، برئاسة الشاعر محمد هباش وبحضور عدد من الشعراء والأدباء لمناقشة الأعمال الأدبية منها قصيدة "بوح" لجواد البابلي، قصيدة "الشارع" لمحمود الجابي، قصيدة "حاول تضع جواك فكرة" لماهر العليمي، "تكلمي" لمحمد هباش، "موج الهوى" لمحمد صبحي، "المصرى أعظم إنسان" لباسم العليمي، "في زمان الصمت" لإيهاب الجندى، "نص الحقيقة" لنجلاء عزت، "مافيناش مخلوق" لأحمد جاد.