الأحد 28/أبريل/2024 - 06:50 م 4/28/2024 6:50:36 PM

تحية شكر وإجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على إنجازاته، الرئيس السيسى دمث الخلق عف اللسان هادئ الطباع يتعامل بالحكمة، لأول مرة قطار سيناء يعود للعمل بشكل رسمى بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء ويمر بكوبرى الفردان بالإسماعيلية القطار قادم من اسوان وينتهى فى طابا جنوبا لأول مرة فى التاريخ بعد غياب ٥٦ عاما، لعبور أول قطار أعلى القناة إلى سيناء الحبيبة قادما من أسوان، باستخدام كوبرى الفردان المعدنى المحورى بفرعية على القناة الجديدة والقديمة، ليعيدها من جديد إلى حضن النيل.

دولة فى 10 سنوات تم إنشاء 8 مطارات و22 مدينة صناعية و26 مركزا سياحيا ومدنا سكنية ومصانع ومدينة الدواء ومشروعات استراتيجية واستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان دولة بتبنى 26 محطة طاقة كهربائية مصر اليوم بها كهرباء تعادل 12 ضعف قدرة السد العالى. بانفاق 278 مليار جنيه دولة كانت رقم واحد فى حوادث الطرق إلى دولة أنشأت 7 آلاف كيلو متر طرق منهم 2600 كيلو متر فى الصعيد الذى كان لايهتم به أحد..!!!

دولة هى أكبر دولة فى الكثافة السكانية يتم التوسع العمرانى فيها وبدل ما كانت مصر عايشة على 6% من أرضها أصبحت اليوم على مساحة 14% يعنى أكثر من الضعف.

دولة بها خمسة من المشاريع العالمية

محطة عدلى منصور ك افضل محطة فى العالم هذا بخلاف القطار السريع والمونوريل تم اختيار مركز مصر الثقافي كأفضل مشروع ثقافى فى العالم وأنشاء المتحف المصرى الكبير أكبر متحف فى العالم وأيضا أنشاء متحف الحضارة المصرية وتجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل كأفضل مشروع ترميم فى العالم محطة رياح فى راس غارب بخليج السويس كأفضل مشروع طاقة فى العالم. ومشروع تطوير توشكى من افضل المشاريع فى العالم.

ورغم تخلى بعض الأصدقاء عننا. عملنا اهم مؤتمر للمناخ فى العالم وحضروا كل قادة العالم تم الحصول على أكبر استثمارات فى تاريخ العالم فى الطاقة المتجددة

108 مليارات دولار والذى جعل سفير إنجلترا يقول مصر هى الأوبك الجديد فى الطاقة المتجددة كان عندنا مدينة الألغام فى مصر أسمها العلمين أصبحت مدينة الاحلام من ارقى المدن الساحلية السياحية فى العالم.

دولة عملت قناة جديدة فى سنة (تحديدا ١١ شهرا) حتى تتطور مع حركة الملاحة العالمية وتستوعب الجيل الخامس من السفن وتنمية إيرادات قناة السويس لتصل لأكثر من 10 مليارات دولار سيناء تم ربطها ب 6 انفاق بتكلفة 12 مليار جنيه

العشوائيات التى كانت فى مصر كان صعب الحيوانات تعيش فيها انتهت واختفت من مصر واقام مكانها مدن جديدة وأطلق حياة كريمة بتكلفه أكثر من 700 مليار جنيه وقد تصل إلى تريليون دوله قضت على فيروس سى والتى عجزت فيه امريكا بكل امكانيتها وتطلق حملة 100 مليون صحة.

رجل حول تراب واراضى الصحراء إلى دهب وقيمة مضافة وسماها العاصمة الإدارية الجديدة لمصر دون أن تتحمل ميزانية الدولة جنية واحد بنى فيها مدينة عالمية متكاملة تضاهى أحسن مدن أمريكا وأوروبا وآسيا وبعدها أصبح المتر فيها ب أكثر من 100 الف ويزيد. لتحقق لمصر مليارات والأهم تخفيف الزحام عن القاهرة من الوزارات والمبانى الحكومية اللى المتر فيها بأرقام فلكية دولة تشق نهر صناعى طوله 174 عمل مشروع تدوير المياه أكثر من مرة وتحلية المياه لاستزراع اكثر من 2 مليون فدان. دولة تنشأ مفاعلات نووية وبدأت فعلا والضبعة ستكون مركز للطاقة الكهربائية المصرية وتصدير الغاز لدول أوروبا وأفريقيا وتدخل عملة صعبة لمصر الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال إن مصر ستكون مركز اقتصادي وصناعى للعالم.

وأنشأ المدن الجديدة والموانى الجديدة وأنشأ سكك حديد جديدة وسريعة وكهربائية لربط كل الموانى ببعضها رجل رجع الجيش المصرى لسيناء والجيش المصرى الآن يتربع على سيناء بالكامل بالإضافة إلى تسليحه بأحدث الأسلحة فى كل فروع القوات المسلحة جوًا وارضًا وبحرًا.

حفظ الله لمصر قائدها صقر العرب وأيده بنصره ورد كيد الحاقدين. تحيا مصر العظمى دائمًا وابدًا.