مجلس الآثاريين العرب يرشح المعماري العالمي صالح لمعي لجائزة النيل

أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن ترشيح المعمارى الدولى الدكتور صالح لمعي لجائزة النيل وهو العالم الذائع الصيت محليًا وإقليميًا حيث أصدرت المملكة العربية السعودية ثلاثة مجلدات عنه ودوليًا فإن بصماته واعماله ملموسة بين الأروقة اليونسكو، بصماته على المواقع المقدسة فههو من قام بترميم المسجد النبوى وآثار الوادى المقدس بسيناء الجامع والكنيسة علاوة على معظم الآثار الإسلامية بمصر وبلدان الوطن العرب، فهو قيمة وقامة بلغ 89 عامًا أفناها وما زال فى العطاء الدائم لم يتوقف لحظة طيلة حياته.

وأكد الدكتور الكحلاوي أن تكريم الدولة له ممثلًا فى جائزة النيل وهي أعلى الجوائز قيمة وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية هو اعتراف من بلده بعطاؤه ومدرسته المعمارية التى تعلم ومازال يتعلم فيها الأجيال فهو وسام على صدر مصر وتاج مكلل بالزهور تفتخر به كعالم خلوق لا يعرف إلا العطاء الدائم.

جاء ذلك ضمن فعاليات السيمينار الذى عقد احتفاءًا بالعالم الجليل الدكتور صالح لمعي أمس 27 أبريل الجارى بمقر مجلس الآثاريين العرب فى حضور جمع كبير من تلاميذه ومحبيه وعلماء الآثار وأساتذة الهندسة.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن العالم العالمى الدكتور صالح لمعي حصل على العديد من الجوائز الدولية منها على سبيل المثال لا الحصر الجائزة التقديرية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال تاريخ العمارة عند العرب والمسلمين 1981م، الجائزة الأولى في مجال العمارة الإسلامية من منظمة العواصم والمدن الإسلامية 1989، جائزة الأغاخان للعمارة 1989 مشروع ترميم الجامع العمري الكبير صيدا- لبنان.، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال التراث العلمي العربي والإسلامي 1992، جائزة منظمة المدن العربية (جائزة المهندس المعماري العربي) 1992، جائزة أمين مدني في تاريخ الجزيرة العربية عام 1994، جائزة توثيق المساجد الأثرية جامعة الملك سعود الرياض عام 1999، جائزة الأغاخان لمدينة القدس (مؤسسة التعاون) – استشـاري مشروع توثيق وترميم مجمع دار الأيتام 2004م.

مجلس الآثاريين العرب يرشح المعمارى العالمى صالح لمعي لجائزة النيل

مجلس الآثاريين العرب يرشح المعمارى العالمى صالح لمعي لجائزة النيل

مجلس الآثاريين العرب يرشح المعمارى العالمى صالح لمعي لجائزة النيل

مجلس الآثاريين العرب يرشح المعمارى العالمى صالح لمعي لجائزة النيل

مجلس الآثاريين العرب يرشح المعمارى العالمى صالح لمعي لجائزة النيل

كما حصل على درع الإتحاد العام للآثاريين العرب رائد علم الترميم 2005، جائزة الإتحاد الأوروبي بالاشتراك مع مؤسسة دايرة الإبداع المصري مكتبة الإسكندرية 2010، جائزة حسن فتحي للعمارة (المجلس الأعلى للثقافة ومكتبة الأسكندرية) ، ميدالية ذهبية لأعماله في مجال ترميم التراث المعماري– مشروع وكالة بازرعة -2010، ميدالية تقديرية تقديرًا لأعماله في مجال الحفاظ على التراث العيد الخامس للأثريين المجلس الأعلي للآثار 2011م، درع مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة عالم التراث الإنساني لبنان 2014. الجائزة التقديرية لرابطة الجامعات الإسلامية2015 ، جائزة جازولا العالمية من المجلس الدولي للأثار والمواقع ICOMOS 2017، جائزة الإتحاد الدولي للمعماريين- القارة الافريقية في مجال الحفاظ على التراث عن أعمال ترميم الجامع الأزهر 2018، درع تقديري من مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة لدعمه مشروعات المركز 2019 ، درع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وزارة الثقافة لعطاءه المتميز في الحفاظ على التراث العربي 2020، جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني جائزة الإنجاز مدى الحياة 2022.

ونوه الدكتور عبد الرحيم ريحان إلى أن الدكتور صالح لمعي علامة مضيئة فى تاريخ مصر والشرق الأوسط والعالم ولو هناك نوبل فى الهندسة المعمارية لكان أول المستحقين لها ولكنه حصل على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية الكبرى تقديرًا لدوره الرائد فى مجال العمارة الإسلامية وإنجازاتها المستمرة وبصماته المعمارية فى مصر والعديد من الدول العربية.

حصل على الدكتوراه في العمارة الإسلامية والترميم - جامعة آخن / ألمانيا الغربية وشغل عدة مناصب منها عميد كلية الهندسة المعمارية الأسبق جامعة بيروت العربية، رئيس مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية منذ عام 1984 وحتى الآن، مهندسًا بالهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف خبير مهندس مكتب خبراء القاهرة وزارة العدل، مهندس بقسم المباني جامعة آخن التكنولوجية، مدرس ثم أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مستشار هيئة الآثار المصرية في ترميم الآثار الإسلامية عام 1984- 1990، مهندس استشاري في مجال ترميم وتطوير العمارة الإسلامية والتصميم العمراني الإسلامي.

وهو عضو نقابة المهندسين، استشاري في مجال الترميم والحفاظ على الآثارالإسلامية للعديد من شركات المقاولات الكبرى، عضو المكتب الدولي التنفيذي المجلس الدولي للآثار والمواقع ICOMOS 1994- 2002 .

مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء القاهرة التاريخية، مستشار منظمة العواصم والمدن الإسلامية للعمارة والعمران الإسلامي حتى الآن.، ممثل مصر في المجلس العربي الأعلى للتراث العمراني 2004، عضـو اللجنة الدولية لخبراء منظمة اليونسـكو لمدينة كوسوفو 2005، مستشار اليونسكو لأعمال إعادة إنشاء ضريح العسكري – سامراء- العراق 2011م، عضو المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس مجلس الوزراء 2011- 2017م.، عضو مجلس إدارة كلية الآثار جامعة القاهرة للعام الدراسي 2013- 2015.

شغل عضوية العديد من الجمعيات منها عضوية جمعية المعماريين المصرية، جمعية المهندسين المصرية، ضو دائم في جمعية الحفاظ على التراث المعماري في مصر SPARE – لندن 1981، عضو منتخب بالمعهد الألماني للآثار DAI – برلين 1982م، عضو دائم في شعبة التراث الحضاري المجالس القومية المتخصصة، عضو لجنة اليونسكو الرباعية الدولية للحفاظ على الآثار الإسلامية في مدينة القدس القديمة 1994-2014م، عضو مجلس إدارة اتحاد الآثاريين العـرب 2002م حتى الآن، عضو الاتحاد الألماني لمؤرخي العمارة –أوسبرج 2003م حتى الآن.

له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة والمؤلفات منها كتب بالألمانية كتاب خانقاه ومدفن السلطان فرج بن برقوق بالقاهرة دراسة تاريخية أثرية معمارية لأكبر وأهم مباني الفترة الأولى للعصر المملوكي الجركسى في منطقة القرافة الشرقية، المعهد الألماني للآثار بالقاهرة- النشرات الإسلامية، مجلد رقم 2 (أوجستين، ألمانيا الغربية) 1968م.

وكتب بالإنجليزية مثل كتاب العمارة وروح الإسلام: عمارة الصحن في المباني السكنية الإسلامية. دراسة بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء المعهد الألماني للآثار بالقاهرة في عام 1982 م (MDAIK-العدد السادس- ألمانيا الغربية 1985م) 143- 152.

قام بأعمال ترميم الجامع الفاطمي بدير القديسة كاترين بطور سيناء ونشره بمجلة الفنون في العالم الإسلامي. الجزء الرابع/ العدد الثالث (لندن 1987م) 310- 314، إعادة إحياء وترميم منطقة تاريخية بالباطلية. كتاب المؤتمر الدولي الثالث 13- 15 أبريل 1987 م في لندن- الحفاظ على التراث المعماري وتخطيط المدن (لندن 1987م) 134- 147.

ومن مؤلفاته باللغة العربية التراث المعماري الإسلامي في مصر - جامعة بيروت العربية 1975م. طبعة ثانية - دار النهضة العربية - بيروت 1984م، مساجد بيروت - جامعة بيروت العربية 1978، القباب: أشكالها- أصولها- تطورها - مجلة الفيصل- الرياض فبراير 1979، الجامع الأبيض بالحوش السلطاني بقلعة القاهرة - جامعة بيروت العربية 1980م. طبعة ثانية - دار النهضة العربية - بيروت 1984م، المدينة المنورة: تطورها العمراني وتراثها الحضاري المعماري- دار النهضة العربية- بيروت 1981، القباب في العمارة الإسلامية - دار النهضة العربية- بيروت 1982، نظرة على العمارة الأوروبية دار النهضة العربية- بيروت 1979م.- طبعة ثانية 1983، عمارة الحضارات القديمة دار النهضة العربية- بيروت 1979م.- طبعة ثانية 1983، موسوعة أسس التصميم والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلفة: دراسة تحليلية على العاصمة القاهرة، إعداد مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية (الدراسات التخطيطية) ومركز إحياء تراث العمارة الإسلامية (الدراسات التاريخية والمعمارية) - منظمة العواصم والمدن الإسلامية- القاهرة 1990.

الحرم النبوى الشريف – ترميم وتوثيق تكسيات جدار القبلة بالمسجد النبوى الشريف – المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية – (مركز احياء تراث العمارة الإسلامية - القاهرة 2022



