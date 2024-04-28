علاج 807 مرضى بقرية بنجر 20 في برج العرب غرب الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية بنجر20 بالوحدة الصحية لقرية بنجر 20 بمنطقة برج العرب بالاسكندرية.

وأكدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٤ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

مبادرة حياة كريمة

يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية {حياة كريمة} وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان .



الكشف الطبى على 807 مرضى

وأشارت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 807 مرضى من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 7 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 210 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 87 تحليلاً بمعمل الطفيليات و7 اشعة سينية علاوة على فحص 136 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 549 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

معرض الأسر المنتجة

و في سياق اخر أعلنت الدكتورة غادة نـدا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية على تواجد الاطقم الطبية على مدار ايام تواجد معرض الأسر المنتجة بحدائق الشلالات لتقديم الخدمات الطبية للمترددين بالمجان و التي تشمل مبادارات الصحة العامة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية و كذلك مبادرة دعم صحة المرأة وأيضاً خدمات تنظيم الاسرة كما تنتشر فرق الثقافة الصحية وفرق الإعلام والتربية السكانية لنشر التوعية ورفع الوعي الصحي للمترددين.

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