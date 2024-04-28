الجامعات التكنولوجية تشارك في تدريب التصنيع الرقمي بالصين

شارك 15 فردًا من أعضاء الهيئة المعاونة في الجامعات التكنولوجية المصرية في دورة تدريبية في مجال التصنيع الرقمي بجمهورية الصين الشعبية.

وتقام الدورة التدريبية في مجال التصنيع الرقمي بمشاركة الجامعات التكنولوجية خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 30 أبريل الجاري.

الشراكة بين الجامعات التكنولوجية المصرية والأجنبي

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعات التكنولوجية المصرية والأجنبية.

ونوه وزير التعليم العالي بتبادل الزيارات والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الجامعات، لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم يما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية في مصر.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر والصين كشركاء استراتيجيين؛ تماشيًا مع تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أحمد الصباغ عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاهدة على رفع مستوى وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الجامعات، ليقوموا بتأهيل الخريجين ليكونوا القادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور أحمد الصباغ إلى أن السنوات الماضية شهدت تخطيط وتبادل الخبرات بين الجانبين في المشروعات القومية والابتكار والتحول الرقمي من خلال بروتوكولات التعاون والزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومشاريع التعاون العلمي بين مصر والصين.

وتم الاتفاق على دورة التصنيع الرقمي مع هيئة التبادل الدولي التعليمي التي زارت مصر في أغسطس الماضي، في إطار تعزيز التعاون المُشترك بين البلدين.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أكد اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية في التعليم والتدريب، من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية الاستمرار في تشجيع طلاب الجامعات التكنولوجية على المشاركة في المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة التي تنظمها الجامعات .