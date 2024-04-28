وزير الرياضة يهنئ فريق الأهلي بالفوز بالجولة الأخيرة بالدوري الافريقي “BAL"

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بعد تحقيق الفريق للفوز بالجولة الأخيرة من مجموعة النيل بالدوري الأفريقي بنتيجة 94-71.

واعرب وزير الرياضة والذي تواجد بمباراة الجولة الأخيرة للمجموعة بصالة حسن مصطفي بأكتوبر عن سعادته بتأهل الاهلي لكرة السلة والذي يعني بشكل مباشر تطوير الرياضة المصرية وشكل الرياضة المصرية اختلف فى المنشآت الرياضية العملاقة وتأهل النادي الأهلي والوصول للنهائيات لبطولة BAL 4 هو إنجاز لكرة السلة المصرية .

وأضاف وزير الرياضة ان هناك زخم من الانتصارات في الرياضة المصرية بفضل الدعم الكبير للقيادة السياسية.

وأشار وزير الرياضة أصبح لدينا العديد من المنشآت على الطراز العالمي والذي ساعد الاتحادات الدولية فى اختيار مصر لتنظيم مختلف المسابقات الدولية والقارية بمختلف الألعاب.

وكان فريق الاهلي لكرة السلة قد ضمن التأهل إلى ربع نهائي الدوري الإفريقي للسلة بعد تغلبه مساء أمس على أهلي

بنغازي الليبي بنتيجة 87-76.