وكيل زراعة البحيرة: توريد القمح هذا العام مميز

قال المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن توريد القمح هذا العام يعد مميز عن العام الماضى، حيث أن التوريد بدء مبكرًا بأكثر من 10 أيام مما سيكون له تأثير كبير فى الكمية الموردة فى ظل ارتفاع إنتاجية الفدان، مما يدل هذا على وعى المزارع البحراوى وإدراكه بأهمية المحصول بداية من خدمة الأرض حتى توريد محصول القمح باعتباره سلعة استراتيجية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة لتفقد الصوامع والمواقع التخزينية بدمنهور.

انتظام علميات توريد القمح بشون وصوامع دمهور

وأكد وكيل الوزارة، أن عملية التوريد تتم بصورة منتظمة في جميع الصوامع و الشون والمواقع التخزينية بجميع المراكز والقرى، وأن هناك لجان مشكلة فى كل موقع مكونه من الزراعة - التموين - هيئة سلامة الغذاء - القبانى - آمين العهدة، مشيرًا إلى أنه يتم الوزن والفرز لتحديد الدرجة والقيمة المستحقة للصرف. وأوضح المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، أن صوامع غربال بدمنهورتسع 30 ألف طن

ولاحظ وكيل الوزارة، وجود عدد من السيارات المحملة بالقمح المحلى أمام وداخل الشون والصوامع وتم متابعة عمليات الاستلام والفرز بصورة طبيعة و لا توجد مخالفات.

بحث إمكانية تغيير موعد انقطاع التيار الكهربائي

وتواصل وكيل الوزارة، مع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لبحث إمكانية تغيير موعد انقطاع التيار الكهربائي حتى يتم انتظام عمليات التوريد ، حيث تلاحظ وجود مشكلة في موعد انقطاع الكهرباء مما يعطل عملية التوريد وعلى الفور تم إنهاء وتغير ميعاد الانقطاع وكان قد رافق وكيل الوزارة كلا من المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى، والمهندس عبد الغنى أبو مسلم مدير إدارة دمنهور الزراعية، والمهندس محمد عمارة مدير إدارة دمنهور للتعاون الزراعى، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة.