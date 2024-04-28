مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حريق منزل بالفيوم

لقي شخص بالفيوم مصرعه وأصيب 3 آخرون بحروق خطيرة، إثر نشوب حريق في منزل بعزبة المنقار التابعة لمركز سنورس علي طريق بحيرة قارون، وتم نقل الجثة الى المشرحة، والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت إخطارا بنشوب حريق بمنزل بعزبة منقار الواقعة علي بحيرة قارون بدائرة قسم شرطة سنورس، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن والحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بحروق خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق شب بمنزل طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض ( البلوك) واثناء تواجد الاشخاص بالمنزل إنفجرت اسطوانة الغاز المنزلي مما أدى إلى إشتعال النيران بالمنزل وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرون

ونقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.