أسيوط تواصل رصف شارع بورسعيد بديروط لتحسين ورفع كفاءة الطرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة أعمال رصف الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة الموضوعة مسبقاً للعام المالي الحالي 2023/2024؛ لتحسين ورفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تباعاً لخلق السيولة المرورية وتسهيل النقل والانتقال وفتح شرايين جديدة للتنمية، وجذب الاستثمارات تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ طبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً والإمكانات المتاحة، مشيراً إلى رصف شارع بورسعيد بمركز ديروط ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع والميادين.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جار تنفيذ أعمال رصف شارع بورسعيد بمدينة ديروط حيث تم البدء في أعمال رصف شارع بورسعيد (طريق المستشفى) من أمام قناطر ديروط حتى محلج ديروط عقب وضع التربة الزلطية ودكها واستكمال باقي مراحل الرصف وبالتنسيق مع شركات المرافق؛ للتأكد من الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والانترنت والتليفون الأرضي وغيرها وذلك طبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى متابعة أعمال ومراحل الرصف والاشراف المباشر عليها من قبل محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه وبمشاركة مسئولي الرصف والاشغالات حتى الإنتهاء من تلك الأعمال للاطمئنان على مراحل التنفيذ والعمل طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشدداً على عدم رصف الشوارع والطرق إلا بعد التأكد من الانتهاء من أعمال البنية التحيتية بها وتوصيل كافة المرافق حتى لا يتم اتلاف ما يتم رصفه.