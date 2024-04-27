كاريجير عن مشادة صلاح مع كلوب: يحدث في كرة القدم

قال جيمي كاريجير نجم ليفربول السابق ان المشادة التي حدثت بين محمد صلاح و يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول هي امر عادي وطبيعي في عالم كرة القدم متعبرا انه يعرف سبب المشادة .

وكان محمد صلاح و يورجن كلوب قد دخلا في نقاش حاد خلال دخول محمد صلاح الى ارض الملعب في الدقيقة 80 من المباراة بديلا للكولومبي لويس دياز وهو الامر الذي اثار الكثير من علامات الاستفهام بين جمهور ليفربول خاصة في ظل العلاقة الرائعة بين الطرفين منذ تعاقد ليفربول مع محمد صلاح عام 2018 .

وقال جيمي كاريجير مدافع ليفربول السابق ان مثل هذه الامور تحدث في عالم كرة القدم وان السبب الاول والاخير من وجهة نظره لانفعال المدير الفني في ذلك التوقيت هو عدم جاهزية البديل لدخول الملعب وتأخره في دخول الملعب وهو ما يعتقد انه حدث .

واضاف : محمد صلاح لاعب كبير ولديه شعبية كبيرة بين جماهير ليفربول وهو من الاعبين الذين لا يثيرون المشاكل لذلك اعتقد ان الموضوه انتهى هند هذا الحد .

يذكر ان يورجن كلوب رفض الادلاء بأي تصريحات حول المشادة عقب المباراة مؤكدا انه تناقش مع محمد صلاح عقب المباراة داخل غرفة الملابس والامر انتهى بالفعل ولا يجب مناقشته من جديد .