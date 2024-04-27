ختام امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي بأزهر بالغربية

أعلن فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم السبت ٢٠٢٤/٤/٢٧، ختام امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الغربية، وقد تفقد لجان معاهد إدارة المحلة الكبرى التعليمية شملت (معهد الجابرية الابتدائي، الإعدادي فتيات وبنين ومعهد الهياتم الابتدائي والإعدادي فتيات).

وأكد فضيلته على انتظام سير الامتحانات، وأعمال الكنترولات والتصحيح، ومطلبقة الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة، وعدم ورود أي شكاوى لغرفة المتابعة بالمنطقة خلال امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي.



وقد أدى طلاب النقل بالمرحلة الابتدائية امتحانات اليوم الختامي بمادتي العلوم، المهارات المهنية، فيما أدى تلاميذ النقل الإعدادي امتحانات اليوم الختامي بمادتي اللغة الإنجليزية، التربية الفنية.

وفي ختام جولته أكد فضيلتة على استعداد المنطقة لامتحانات نهاية العام للنقل الثانوي، وذلك بوصول نماذج أسئلة النقل الثانوي، لمراكز التوزيع بالإدارات التعليمية المختلفة، عبر حراسةٍ أمنية مشددة.