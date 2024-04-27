أسعار الذهب في مصر تنخفض 160 جنيهاً على مدار أسبوع

أنهت أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض لينهي الذهب سلسلة ارتفاع استمرت خمس أسابيع متتالية، إلا أن الذهب لا يزال يملك فرصة للعودة إلى الصعود بدعم من مشتريات البنوك المركزية وعودة الاستثمارات إلى صناديق الاستثمار في الذهب.

سجل الذهب انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليغلق عند المستوى 2338 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 2291 دولار للأونصة، وبعد هذا أول انخفاض أسبوعي بعد 5 أسابيع متتالية من الارتفاع.

قلص الذهب العالمي مكاسبه خلال شهر ابريل ليسجل حتى الآن ارتفاع بنسبة 4.7% وكان قد سجل مستوى تاريخي في 12 ابريل الماضي عند المستوى 2431 دولار للأونصة.

مطلع الأسبوع الماضي انخفض الذهب بشكل حاد بسبب تقلص المخاوف من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتراجع الطلب على الذهب كملاذ الآمن، الأمر الذي بدأ عمليات البيع لجني الأرباح مما أدى إلى خروج العديد من المضاربين على الشراء من سوق الذهب، ولكن استطاع المعدن النفيس الحفاظ على مكاسبه بالرغم من هذا وعدم الدخول في عمليات بيع مفتوح.

قالت جمعية الذهب الصينية يوم الجمعة أن استهلاك الذهب في البلاد ارتفع بنسبة 5.94٪ في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بسبب ارتفاع الطلب بين المواطنين على الملاذ الآمن.

حيث اشترى الصينيون 308.91 طن من الذهب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقالت جمعية الذهب الصينية إن السبائك والعملات الذهبية تمثل 34% من الإجمالي، حيث شهدت زيادة بنسبة 26.77% إلى 106.32 طن في الربع الأول.

أسعار الذهب في مصر

شهد سعر الذهب المحلي انخفاض خلال الأسبوع الماضي حيث تأثر من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات امس السبت عند المستوى 3105 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3110 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تراجع خلال جلسة الأمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3105 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3110 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي بمقدار 160 جنيه للجرام منخفضاً بنسبة 4.9% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3105 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3265 جنيه للجرام.

انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي والذى يعود الى التراجع الذي شهده سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمي لينهي تداولات الأسبوع عند متوسط 47.95 جنيه لكل دولار.

هذا ويشهد الطلب المحلي على الذهب تراجع خلال هذه الفترة الأمر الذي دفع التجار إلى اللجوء إلى التصدير بهدف تعويض ضعف الطلب المحلي، وبالتالي تراجع سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب به وهو الأمر الذي أثر سلباً على سعر الذهب. وتذبذب سعر الجرام عيار ٢١ بين ٣٢٠٠و٣١٠٠جنيها



خلال الأسبوع الماضي تلقت مصر 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بينما هناك توقعات أن تحصل مصر على 400 مليون دولار لدعم ميزانيتها من قبل المملكة المتحدة على مدى عامين.

هذا وقد تسلم البنك المركزي المصري من شركة شلاتين للثروة المعدنية شحنات من الذهب تتراوح بين 200 إلى 220 كيلو جرام بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، لتصل إجمالي كميات الذهب التي حصل عليها البنك المركزي من الشركة إلى 700 كيلو جرام تقريباً خلال الـ 9 أشهر الماضية.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لأول مرة بعد 5 أسابيع متتالية من المكاسب، وذلك بسبب تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن وتركيز الأسواق على توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب

