كلية الآداب تقدم مسرحية دراما الشحاتين علي مسرح مكتبة الإسكندرية

من خلال مهرجان قسم المسرح

نظمت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة من خلال عرض دراما الشحاتين، وذلك بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة .

ومن جانبها أكد الدكتورة منال فودة رئيس قسم المسرح بالكلية، أن الهدف من عقد هذا المهرجان وهو توحيد صفوف جميع المؤسسات التعليمية المختصة بتدريس الفنون في بوتقة واحدة لتعزيز قدرات الطلاب الإبداعية وخدمة اهداف الخطة الاستراتيجية الوطنيه ورؤية مصر 2030 الخاصه بالاستثمار في البشر.

دراما الشحاتين

تضمن الافتتاح عرض مسرحي بعنوان (دراما الشحاتين) من تأليف بدر محارب واخراج د. جمال ياقوت وتمثيل طلاب قسم المسرح جامعة الإسكندرية، كما تضمنت فعاليات المهرجان عقد ورش تدريبية بقصر ثقافة الشاطبى، وعروض مسرحية بالمسرح الصغير بمكتبه الإسكندرية، كما شهد المهرجان تكريم عدد من رموز الفن بالإسكندرية، وعرض عدد من الافلام القصيرة لأهم الاعمال الدراميه التي تميز بها طلاب وخريجو قسم المسرح والمعهد العالي للفنون المسرحيه هذا العام. وأفلام قصيرة عن أهم اعمال المكرمين بالمهرجان.

شارك فى الافتتاح عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعميد معهد السينما بالإسكندرية، وعميد معهد الفنون المسرحية بالاسكندرية، ولفيف من الفنانين المتخصصين في الحقل المسرحي والسينمائى، وممثلى إتحاد الطلاب بقيادة الطالب الفنان عمر عفيفي وإشراف ا. محمد فوزي الذين لم يألوا جهداً في تذليل كافه الصعاب لانجاح المهرجان.

المؤتمر العلني للسياحة

فى إطار توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر فى رؤية مصر ٢٠٣٠، افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظمه كلية السياحة والفنادق تحت عنوان "الابتكار في صناعة السياحة فى ظل التغيرات العالمية المعاصرة" والذى تنعقد فعالياته لمدة يومين بمدينة العلمين الجديدة .

وفى كلمته رحب الدكتور عبد العزيز قنصوه بالسادة الحضور في هذا المؤتمر من خبراء وأساتذة متخصصين في قطاع السياحة والضيافة مقدما التهنئة لكلية السياحة والفنادق على الخروج بالمؤتمر بشكل مشرف معرباً عن تطلعه إلى خروج المؤتمر بتوصيات فعالة قابلة للتطبيق قادرة على النهوض بهذا القطاع الهام، وأشاد بمستوى الانجاز الذي تشهده مدينة العلمين كنموذج للمدن الجديدة التى تقوم بتشييدها الدولة المصرية، واضاف د.قنصوه أن رؤية الدولة المصرية للتنمية تقوم على أربع محاور أساسية هى الصناعة والزراعة والسياحة بالإضافة إلى صناعة الخدمات واللوجستيات لذا تعتبر السياحة عنصر هام لتحقيق رؤية مصر والوصول إلى معدلات التنمية المطلوبة وتقوم مصر ببذل مجهودات كبيرة لاستعادة عافيتها وتكون في صدارة الدول التى تعمل على تحقيق التنمية المستدامة التى تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية في ظل تحديات كبيرة داخلية وخارجية.





