سفير مصر يؤكد للبرلمان الدنماركي على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية

أكد السفير كريم شريف، سفير مصر لدى الدنمارك، على ثوابت الموقف المصري بشأن الأوضاع في قطاع غزة والمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشدداً على الحاجة إلى التخلي عن المعايير المزدوجة ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير كريم شريف، في الاجتماع الذي عقدته مجموعة السفراء العرب والمجموعة الإسلامية بكوبنهاجن مع كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي مايكل جنسن، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة جسبر بيترسن، وذلك في إطار الجهود العربية - الإسلامية - المصرية لتوضيح وتحديث المواقف بشأن الأوضاع في غزة.

وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي

في سياق منفصل صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، يتوجه اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي وعقد اجتماعات وزارية هامة حول الوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

تفاصيل الزيارة

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الزيارة ستتضمن مشاركة وزير الخارجية في مائدة مستديرة حول إضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فعالية حول تعزيز الأمن العالمي والنمو، وجلسة رفيعة المستوى حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية سوف يشارك أيضاً فى عدد من الاجتماعات الهامة المرتبطة بالوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية، تتضمن اجتماع مجموعة الدول العربية الست المعنية بمتابعة الوضع في غزة، ولقاء جامع للمجموعة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، واجتماع وزاري آخر يضم عدداً من الدول المهتمة بحل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.