الشرقية الأزهرية تختتم امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني بلا سلبيات

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، ختام امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني، اليوم السبت ٤/٢٧ ٢٠٢٤.

وتابع رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية، سير العمل بعدد من لجان إدارة غرب الزقازيق في يومها الأخير؛ للاطمئنان على حسن الأداء وانتظام اللجان على الوجه الأكمل.

وخلال الزيارة، وجه رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية، بضرورة إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية ودقة وسرعة إعلان النتائج دون تأجيل.

يشار إلى أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائيين يؤدون امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما امتُحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعداديين في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

وتبدأ امتحانات النقل الثانوي للصفين الأول والثاني للقسمين الأدبي والعلمي اعتبارًا من غدا الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ م حيث يؤدى طلاب النقل الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال ٦٢٠ لجنة موزعة عبر سبع عشر إدارة تعليمية.

وفي سياق متصل، نظم أهالي قرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، احتفالية كبرى لتكريم 700 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية، بحضور المئات من أهالي وشباب القرية وعمد ومشايخ القرى المجاورة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية بمحافظات الشرقية والقليوبية والدقهلية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ ممدوح جودة سعد، أعقبها كلمة للدكتور أبو زيد الجوهري أحد علماء الأزهر الشريف وأحد أبناء القرية، والذي تحدث فيها عن فضل حفظ القرآن الكريم، وأهمية تشجيع النشء على حفظ كتاب الله، مُشيدًا بالتنظيم الجيد من شباب القرية لهذا الحدث الهام.

وأكد الشيخ عبد العزيز قاعود، أحد أبناء القرية والمشرف على فاعليات المسابقة، إنه تم تنظيم المسابقة القرأنية تحت شعار المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم بقرية أبو نجاح، وتقدم لها أكثر من 700 طالب وطالبة من أبناء القرية بمختلف المستويات، وتم تقديم الجوائز المادية والعينية للفائزين؛ وسط تفاعل كبير من جانب أبناء القرية.

وأوضح الدكتور السيد عادل أحد المشرفين على المسابقة، إنه تم تقسيم المسابقة إلى خمسة مستويات، وهم القرآن كاملًا، وتم تكريم الأوائل بمنحهم جوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى جوائز عينية، والمستوى الثاني هو حفظ ربع القرآن، والمستوى الثالث هو حفظ نصف القرآن، والمستوى الرابع هو حفظ ربع القرآن، والمستوى الخامس هو حفظ أجزاء متفرقة من القرآن الكريم.

وأشار الشيخ علاء محمود جميل، إلى أنه تهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الإلتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدى النشء والشباب.

وفي نهاية الإحتفالية، أثنى الأهالي على التنظيم، واشادوا بالقائمين على هذه المسابقة، مقدمين الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، متمنين للجميع مزيد من النجاح والتوفيق.