رئيس مدينة سوهاج الجديدة يتفقد محطة المعالجة الثلاثية ومحطة رفع مياه الآبار

تفقد المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز مدينه سوهاج الجديدة، يرافقه المهندس نائب رئيس الجهاز، ومعاون رئيس الجهاز، ومدير إدارة التشغيل والصيانة، محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة ٣٦٠٠٠ م٣ يومي، للإطمئنان على سير العمل داخل المحطة، حيث تفقد أعمال المحطة ابتداء من دخول المياه حتى استخراج مياه معالجة ثلاثيآ وقد قام بتشغيل المولد للإطمئنان على تشغيله فى حالات الطوارئ كما أوصى بضرورة توفير كميه مناسبة من السولار تكون مخزون استراتيجي للمولد.

وأوضح رئيس الجهاز أن المحطة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثيه بطاقه ١٢٠٠٠م ٣ يومي بنظام برك الأكسدة على مساحة ٧٦ فدان بتكلفة ١٩٣ مليون جنيه وتتكون المرحلة الأولى من عدد ٢ بطارية تحتوي البطارية الواحدة على بركة لا هوائية بسعة تخزين ٥٠٠٠٠ م٣ وبركة ترددية بسعة تخزين ١٥٠٠٠٠ م٣ وعدد ٤ برك إنضاج بسعة تخزين ١٥٠٠٠ م٣ للبركة الواحدة وغرفة توزيع للتحكم فى كمية المياه المعالجة ثلاثية والمعالجة ثنائية وعدد أربع مرشحات رملية بطيئة وعدد ٢ حوض مزج الكلور بالمياه المعالجة ثنائيا وثلاثيا وعدد ٢ طلمبة لرفع المياه المعالجة ثلاثيآ إلى شبكة ري المدينة بقدرة صرف ٢٧٠ م٣ فى الساعه للطلمبة الواحدة وعدد ٢ طلمبة لرفع المياه المعالجة ثنائيآ

وتشمل المحطة مبنى لوحدات الربط الحلقة والمحولات ومبنى للكلور ومبنى المولد ومبنى للمخازن ومبنى للورشة ومبنى إدارى ومسجد مضيفا بأنه تم امتلاء البطارية الأولى وتم أخذ عينة من المياه المعالجة ثلاثيآ واعتمادها من قبل وزارة الصحة وجاري ربطها بشبكة الري للاستفادة منها في ري جميع مزروعات المدينة والقيام بزيادة الزراعة .

وتفقد المهندس محمد عبد الله محطة رفع مياه الآبار بطاقة ٦٠٠٠م ٣ يومي وعدد ٣ آبار مياه جوفية وذلك للإطمئنان على عمل المحطة و الطلمبات بكفاءة عالية وطالب شركة الصيانه بمتابعة اعمال الصيانة بصفة مستمرة للحفاظ على عمل الطلمبات والآبار بكفاءة عالية وصرح بأن المحطة تتكون من عنبر طلمبات لرفع المياه الجوفية إلى شبكة ري منطقة التوسعات طاقة الطلمبة الواحده ٢٠٠ م٣ ساعه وخزان بسعه ٤٥٠م٣ موضحا بأن المحطه تقوم برفع المياه لمنطقة التوسعات الجنوبية لاستخدامها فى اعمال الزراعة .

وفي سياق متصل تفقد المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديده يرافقه نواب رئيس الجهاز ومعاونين رئيس الجهاز ومديري إدارة التشغيل والصيانة والطرق بالمرور على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة بطاقة ٣٥٠٠٠ م٣ / يوم للمرحلة الأولى والخادمة لمدينة سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج حيث تفقد معمل المحطة للتأكد من جودة المياه ومطابقتها لمعايير وزارة الصحة وعنبر الكلور وعنبر الشبه للإطمئنان على المخزون الاستراتيجي للشبة والكلور كما تم اختبار منظومة إعدام الكلور والتأكد من عملها بالصورة المثلى عند حدوث تسريب كلور لا قدر الله حفاظا علي أرواح وسلامة العاملين بالمحطة وسلامة سكان المدينة .

كما تفقد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة دورة ترشيح الفلاتر والغسيل العكسي وأحواض المروقات والتأكد من نظافة تلك الأحواض كما تفقد مبنى المولد وقام بتجربة تشغيله للوقوف على مدى جاهزيته للعمل وأوصى بضرورة توفير مخزون كافي من السولار للتشغيل في أي حالات طارئة وقام بالتنبيه بضرورة استمرار المحطة بتلك الجودة والعمل على التحسين المستمر للمنظومة للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطن .

وتفقد المهندس محمد عبد الله أعمال متابعة مصدات الكثبان الرملية على الطبيعه وصرح بأنه تم إنشاء ٦ مصدات لصد الكثبان الرملية والحفاظ على المدينة من انتشار الكثبان الرملية على الطرق مما يؤدي إلى إعاقة سير السيارات وزيادة الحوادث وردم المنازل وإعاقة الرؤية مضيفا أن جولة التفقد الميدانية جاءت للإطمئنان على قيام المصدات بصد الكثبان الرملية على الطبيعة وبكفاءة عالية .