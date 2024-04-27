"من البيت".. 8 خطوات لاستخراج شهادات المخالفات المرورية
تقدم “بوابة الوفد الإلكترونية”، طريقة استخراج شهادات المخالفات المرورية، تجنبًا لازدحام شبابيك وحدات المرور.
طريقة استخراج شهادات المخالفات المرورية
تقدم النيابة العامة، عددا من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين ومساعداتهم علي إنهاء مشقة ازدحام شبابيك وحدات المرور.
استعرضت النيابة عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك ، اكس”، خطوات استخراج شهادات المخالفات المرورية الإلكترونية علي مستوي محافظات الجمهورية، عبر إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة.
في خطوات التالية نستعرض فى 8 خطوات تسهل عليك سداد مخالفات المرورية عبر بطاقة الإئتمانية:-
- اذهب إلي الموقع الرسمي للنيابة العامة، https://ppo.gov.eg/ سيظهر لك عدد من الخدمات ذات روابط مباشرة.
- اضغط علي خدمات المرور سيظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.
- ثم اذهب إلي خدمة سداد قيم مخالفات المرور، من خلال السداد النقدي عند الإستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الإئتمان البنكية أو بطاقة ميزة.
- اضغط علي زر الدفع واستمرار.
- أاكتب بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.
- اضغط علي إرسال الطلب وستظهر لك تفاصيل السداد.
- ستظهر لك رسالة للتأكيد علي الدفع الإلكتروني تنص علي الآتي :- "سوف يتم تحويلك إلي صفحة الدفع الإلكتروني هل انت موافق، في حالة اختياره، اضغط علي موافق، اختر وسيلة الدفع المناسبة لكم من الوسيلتين الموضحتين وقم بالضغط علي استمرار.
- اكتب تفاصيل البطاقة االئتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها ستظهر لك خانات بها قيمة المبلغ والبطاقة.