"من البيت".. 8 خطوات لاستخراج شهادات المخالفات المرورية

تقدم “بوابة الوفد الإلكترونية”، طريقة استخراج شهادات المخالفات المرورية، تجنبًا لازدحام شبابيك وحدات المرور.

طريقة استخراج شهادات المخالفات المرورية

تقدم النيابة العامة، عددا من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين ومساعداتهم علي إنهاء مشقة ازدحام شبابيك وحدات المرور.

استعرضت النيابة عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك ، اكس”، خطوات استخراج شهادات المخالفات المرورية الإلكترونية علي مستوي محافظات الجمهورية، عبر إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة.

في خطوات التالية نستعرض فى 8 خطوات تسهل عليك سداد مخالفات المرورية عبر بطاقة الإئتمانية:-