حريق يلتهم منقولات شقة سكنية بطهطا بسبب ماس كهربائي

شهد قسم طهطا شمال محافظة سوهاج اندلاع حريق في شقة سكنية بمنزل مكون من ثلاث طوابق بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية نتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد تلقي قسم شرطة طهطا بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنزل بدائرة القسم دون إصابات .

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث القسم نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني بمنزل مكون من ثلاث طوابق مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "رفعت . ج . ب . ق" 47 سنة عامل يقيم بذات الناحية مما أدى لسقوط سقف إحدى الغرف بالشقة وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة.

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر كان مستشفى العسيرات المركزي قد استقبل عامل في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرةمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابا بطلق ناري بالساق اليسرى تعدى عليه عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات إشارة من المستشفى المركزي يفيد بوصول "محمد . ر . ع . ا" 18 سنة عامل يقيم بدائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى إدعاء تعدي آخرين وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج .

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "رفعت . ع . ا . ب" 58 سنة مزارع يقيم بذات الناحية، إتهم المدعو "عبد الرحمن . ا . ع . ع" 19 سنة عامل يقيم بذات الناحية، بالتعدي على نجله المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .