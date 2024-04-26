إفتتاح مسجد خالد بن الوليد بقرية الغريزات بالمراغة

إفتتح اليوم الجمعة الموافق 26 من شهر أبريل الجاري، الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، مسجد خالد بن الوليد بقرية الغريزات بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، عقب إنتهاء أعمال الصيانة والترميم التي تنتهجها مديرية الأوقاف بناء على تعليمات الوزارة .

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عزوجل وجرت فعاليات إفتتاح المسجد بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم الذي قام بأداء خطبة الجمعة والشيخ أحمد تميم المراغي مستشار وزير الأوقاف وقارئ معتمد بالوزارة وهاشم محمد هاشم وحسين علي عبد الرحيم أعضاء سابقين بمجلس النواب ومدير إدارة الأوقاف بمركز ومدينة المراغة وأعضاء المجلس القروي والمفتشون وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالى ورواد المسجد .





وتحدث وكيل وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة عن تطبيقات حسن الخلق قائلاً: اعلمُوا أنَّ حُسنَ الخُلقِ طريقٌ إلى الجنةِ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: ”تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ “. رواه [ أحمد والترمذي وصححه ] .





وأضاف الدكتور محمد حسني أنني وقفتُ كثيرًا عندَ هذا الحديثِ متسائلًا لماذا اقتصرَ النبيُّ ﷺ في هذا الحديثِ على هذينِ الأمرينِ ؟! قال العلماءُ في ذلك: لأنَّ تقوَى اللهِ تُصلِحُ ما بينكَ وبينَ اللهِ، فتمتثلُ للأوامرَ وتنتهِي عن المحرماتِ !!

وحُسنُ الخُلقِ يُصلِحُ ما بينكَ وبينَ الناسِ، فلا تكذبْ على أحدٍ، ولا تخنْ أحدً، ولا تحقدْ على أحدٍ … إلخ .





وفي ذات السياق قال الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه تم تنفيذ قافلة دعوية كبرى بمساجد سوهاج تحت عنوان "تطبيقات حسن الخلق" وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.





وأضاف وكيل الوزارة أن القوافل الدعوية تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل وذلك على النحو التالي:

١- مسجد "الشيخ عبدالكريم" إدفا ويؤدي فيه الخطبة الشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة .

٢- مسجد "العمري" إدفا وفيهةالشيخ محمد السيد محمد مسئول المساجد بالمديرية .

٣- مسجد "العمدة" إدفا وفيه الشيخ محمدين السيد رضوان إمام وخطيب

٤- مسجد "الشيخ إبراهيم" إدفا وفيه الشيخ عبد الرحمن رجب عبدالرحيم،إمام وخطيب

٥- مسجد "أبوحمدة" إدفا وفيه الشيخ عصام محمد سليمان إمام وخطيب

٦- مسجد "الشيخ عمار" وفيه الشيخ محمد أحمد فراج إمام وخطيب .

٧- مسجد "العزيز الحكيم" وفيه الشيخ محمد عبد اللطيف محمد إمام وخطيب .

٨- مسجد "أحمد حماد" وفيه الشيخ ماهر محمد إسماعيل إمام وخطيب .

٩- مسجد "الشهداء" وفيه الشيخ عماد أحمد محمد،إمام وخطيب .

١٠ - مسجد "قباء " وبؤدي فيه خطية الجمعة الشيخ عماد فاروق عبدالجواد إمام وخطيب .