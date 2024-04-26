عز الدين: سيناء أصبح لديها شكل جديد يعبر عن عظمة الدولة المصرية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إنّ سيناء بدأت مرحلة جديدة منذ عام 2014، فقد شهدت تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار عبر محاربة الإرهاب، مشددًا على أن سيناء أصبح لها شكل جديد يعبر عن عظمة الدولة المصرية.

وأضاف عز الدين، في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية غيرت الحياة بالكامل إلى الأفضل في سيناء مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد بدأ مشروع تنمية سيناء، ثم جرى إنشاء جهاز المشروعات الذي وجه جزءًا كبيرًا من نشاطه إلى تنمية سيناء بشكل كبير.

وتابع الكاتب الصحفي: «تغيير أنماط الحياة المحلية بشكل كبير كان تحديًا لم يكن موجودًا في سنوات سابقة، ومع تغير الحياة بشكل كامل من توفير البنى التحتية وإقامة المشروعات ومد شبكات الحماية الاجتماعية ومنها التعليم والصحة بالإضافة إلى التنوع ودمج مواطني سيناء في خطط الدولة الشاملة، وبالتالي زيادة الأجور وغيرها من الأمور التي استفاد منها أهالي سيناء».

تنمية سيناء ملحمة وجزء من الدولة المصرية منذ فجر التاريخ:

ذكرت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، منذ قليل، انّ تنمية سيناء في السنوات العشر الأخيرة ملحمة، مشددةً على أن سيناء هدف للأعداء، وبخاصة دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، ولها أبعاد كثيرة تجعلها من أغلى بقاع الوطن على قلوب كل المصريين.

وأضافت الشوباشي، في حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ سيناء بوابة لمصر، كما أنها جزء من الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، كما أن بها ثروات طبيعية ضخمة مثل الحديد واليورانيوم والمغنسيوم والنحاس.

وتابعت الكاتبة الصحفية: «سيناء بها 400 ألف فدان، بما يقترب من نصف مليون فدان، أي أنها أرض زراعية مهمة جدًا، وحاول الأعداء بكل الطرق تقديم رشاوي لأبناء سيناء حتى يخونوا الدولة المصرية، إلا أنهم كانوا في منتهى الوطنية والشرف ورفضوا ذلك».

ج دير بالذكر أن فضائية "إكسترا نيوز"، عرضت تقريرًا حول استثمارات لتنمية سيناء بخطة 2024-2025.

400 مليار جنيه.. استثمارات تنمية سيناء في خطة 2024-2025

- بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء.

- ضخ استثمارات تقدر بـ 400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

- إقامة خمسة تجمعات تنموية في شمال سيناء (مرحلة أولى).

- توفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة في سيناء.

- زيادة إجمالي الاستثمارات العامة في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف.

- إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء.

- إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة.

- مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة.