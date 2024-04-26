بدء التوقيت الصيفي.. موعد صلاة الفجر اليوم

يؤدى المصريون اليوم الجمعة صلاة الفجر بالتوقيت الجديد بعد تطبيق التوقيت الصيفى، حيث يؤذن لصلاة الفجر في 4:43 صباحا بالقاهرة، بدلا من 3:43 صباحا، ويتم تعديل مواقيت الصلاة بداية من فجر اليوم الجمعة وذلك بعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر.

وننشر مواقيت الصلاة بعد تعديلها، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة:

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 م

موعد صلاة العصر 29: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:51م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 12:57م

موعد صلاة العصر 4:35م

موعد صلاة المغرب 7:35 م

موعد صلاة العشاء 9:00 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:37ص

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:26 م

موعد صلاة العشاء 8:49 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:36ص

وقت صلاة الظهر 12:40م

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:15 م

وقت صلاة العشاء 8:35 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:49 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 15: 4م

موعد صلاة المغرب 7:18 م

موعد صلاة العشاء 8:35م





