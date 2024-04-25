قتلى في كمين محكم ضد جنود الاحتلال وإسرائيل ترد بغارة عنيفة جنوب لبنان

تعرضت قوة إسرائيلية لكمين محكم في محيط موقع رويسات العلم بصواريخ موجهة من لبنان، وسقط أفرادها بين قتيل وجريح، وفي ذات الوقت تعرضت قوة مشاة إسرائيلية لكمين في محيط موقع المالكية.

وكشفت مصادر لبنانية، أن القوة الإسرائيلية كانت مرصودة حتى وصولها إلى نقطة الكمين وتعرضت لأنواع نيران مختلفة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي ومروحياته تعمل حاليًا على تمشيط محيط المنطقة لسحب الإصابات بين جنوده .

وحتى الآن لم يصدر حزب الله بيان عن العملية.

وبالتزامن مع استهداف القوات الإسرائيلية، نفذ جيش الاحتلال غارة عنيفة على بلدة حولا جنوب لبنان.

حماس: القصف المتواصل للمستشفيات يستهدف تهجير الفلسطينيين عن أرضهم

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس، أن التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة في غزة، بشأن النقص الحاد في إمدادات الوقود للمستشفيات، والذي ينذر بانقطاع تام للتيار الكهربائي فيها، بما يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى؛ يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، العمل فوراً على الضغط على الاحتلال الفاشي لرفع حصاره الإجرامي الذي يفرضه على جميع مناحي الحياة في غزة، والمسارعة إلى إدخال مستلزماتها من وقود وأدوية وأدوات طبية.

وأضافت حماس في بيان لها: لقد عمل العدو المجرم على استهداف المستشفيات والمراكز الطبية منذ اليوم الأول للعدوان، ويعيق الآن كل المحاولات لإعادة تشغيلها وإمدادها باحتياجاتها، بعد أن استهدف معظمها وأخرجها عن الخدمة.

وأشارت حماس، إلى أن الاستهداف المتواصل للمستشفيات يأتي ضمن حرب الإبادة التي يشنها على المدنيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم عن أرضهم، وذلك أمام سمع وبصر العالم، دون أن يحرك ساكناً للوقوف في وجه هذه الهمجية الوحشية، ولقد آن لهذه السياسة الظالمة أن تنتهي فوراً.



