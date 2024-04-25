منتخب عين شمس للكرة الطائرة يحرز الميدالية الذهبية في مهرجان الأنشطة الطلابية

شاركت جامعة عين شمس في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول للجامعات والمعاهد المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وأقيم مهرجان الأنشطة الطلابية في الفترة من 20 حتى 25 أبريل الجاري في رحاب جامعه السويس بمناسبة أعياد تحرير سيناء تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة" بمشاركة أكثر من 390 طالب وطالبه يمثلوا 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

وأحرز فريق منتخب الكرة الطائرة الشاطئ في جامعة عين شمس المركز الأول والميدالية الذهبية في مهرجان الأنشطة الطلابية.

وضم منتخب الكرة الطائرة الشاطئ طلبة: الطالب سيد أسامة سيد، والطالب محمد ممدوح السيد، والطالب يوسف سعد عبد الفتاح .

وشاركت إدارة النشاط الرياضي بالكرة الطائرة الشاطئ طلبه وخماسي القدم طلبة، وإدارة النشاط الفني بالفنون التشكيلية، وإدارة النشاط الاجتماعي (بالشطرنج).

انطلاق مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة السويس

شهدت جامعة السويس انطلاق فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية، الذي يقام تحت رعاية قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس، بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية.

وانطلقت فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية بطابور العرض من الجامعات المصرية المشاركة في المهرجان، حيث أكد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة والوزارة، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب ويساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، مضيفًا أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه الفعاليات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات.

وأوضح الدكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، أن مهرجان الأنشطة الطلابية مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالشباب الجامعي وتطوير قدراتهم وتنمية مواهبهم، موضحًا أن المهرجان يأتي في إطار احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء.

وأشار الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة إلى أهمية الدور المهم للأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين شخصياتهم المتكاملة، فضلًا عن اكتشاف المواهب وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي داخل المجتمع الطلابي.