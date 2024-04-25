"نائب محافظ البحيرة" تتفقد ميناء الصيد برشيد

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لميناء الصيد برشيد؛ لمناقشة التجار والصيادين في تشغيل الميناء، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر مهني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد

وأجرت نقاش مع الصيادين وتجار الأسماك لتداول أبرز معوقات الصيد وإحتياجات الصيدين في الفترة الحالية، مؤكدة أن ميناء الصيد برشيد أحد المشروعات القومية العملاقة الذي سيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة حيق سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، حيث يعد أول ميناء صيد بمدينة رشيد والمقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث أنه يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة.

وأشارت إلى أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والاستثمارية الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات .

وفي جانب آخر قد قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة ، برئاسة المهندسة كريمة عاشور بمتابعة أعمال رصف طريق ادفينا البوصيلى بمركز رشيد بتكلفة اجمالية بلغت 2484150 جنيه.

- ترميم بعض القطاعات بالسن بطريق الفيرانية بمركز الدلنجات بتكلفة 1682800جنيه، وترميم وصيانة قطاعات متفرقة بطريق حسن قاسم البوصيلى بمركز إدكو بتكلفة 1794800 جنيه وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين

ولفتت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، إلى ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وشددت نائب محافظ البحيرة، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ .