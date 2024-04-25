رئيس مركز المحلة إصلاح وإنارة الطرق الرئيسية بالقري والمدينة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة أنه فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز المحلة تم القيام بصيانة 100 عامود إنارة بمركز المحلة تحت إشراف المهندس محمد حنتوش نائب رئيس مركز المحلة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و مسئولى الإنارة .

و أضاف أن الأعمال شمت طريق المحلة / سامول و مدخل عزبة طعوش نطاق سامول و العديد من الشوارع بصفط تراب و أمام سوق سندسيس و مكتب البريد بالمعتمدية و طريق النشو بدمرو و طريق ترعة القيسة و منشية طنبارة و عزبة الضبعة بدمرو و طريق الشونة لنمرة البصل و عزبة توما و كفر الجنينة و مدخل قرية ديرب هاشم بميت الليت و مدخل القرية و طريق نقطة الشرطة و الإنشا ببشبيش و طريق الجابرية / المحلة نطاق وحدة الجابرية .

يذكر أن هذه الأعمال تأتى استجابة لمطالب المواطنين و الاهتمام بإنارة الطرق العامة لوسائل المواصلات و المواطنين بالقرى .