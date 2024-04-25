محافظ شمال سيناء يفتتح معرض أيادي مصرية بالعريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، معرض ايادي مصرية للسجاد والمشغولات اليدوية والذي أطلقته وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها.

وأكد المحافظ علي أن المعرض يقام بديوان عام المحافظة بالعريش ويضم عدد كبير من المعروضات والسجاد والكليم والمشغولات اليدوية وأعمال الكروشيه والتطريز والابرة والخرز الذي قامت بصناعته متدربات وحدة أيادي مصر بديوان عام محافظة شمال سيناء، بما يساهم في التمكين الاقتصادي لهن وتحسين مستوى معيشتهم.

بدروه أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، على أن مشروع السجاد اليدوي للسيدات بشمال سيناء أقيم بمقر مركز التأهيل المهني بالمحافظة بهدف تدريب السيدات على صناعة السجاد اليدوي التابع لوحده ايادي مصر، لتعليم السيدات حرفة صناعة السجاد والكليم، للحفاظ على مفردات التراث السيناوي، واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر داخل المنزل لتوفير فرص عمل لأفراد الأسرة.