مجلس جامعة الإسكندرية يناقش استعدادات نهاية الفصل الدراسي

ناقش مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، استعدادات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتى تبدأ فى نهاية شهر مايو المقبل لنحو ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، وتحديد مواعيد الامتحانات وفقاً لطبيعة الاختلاف بكل كلية.



تصنيف QS العالمي

كما هنأ رئيس الجامعة كليات الجامعة التى احتلت تخصصاتها الفرعية مراكز متقدمة عالمياً فى تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2024، وكرم المجلس عمداء كليات الآداب والعلوم والطب والصيدلة والهندسة والطب البيطري ومعهد الدراسات العليا والبحوث، حيث احتلت كلياتهم مراكز متقدمة في أكثر من تخصص فرعى.

ووافق المجلس على إطلاق أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس على مدرجات وقاعات كلياتهم أو معاهدهم، ممن تركوا أثراً ملموساً أو أحدثوا تطويرا فى عهدهم ذو مرود واضح ومميز.

كلية التربية تشغل مدرسة

كما وافق المجلس على تخصيص مقر لمدرسة بمحافظة الإسكندرية تقوم كلية التربية بتشغيلها من مرحلة الروضة إلى نهاية المرحلة الثانوية من التعليم العام. ووافق المجلس على تدريب عدد (٧) من السادة أعضاء هيئة التدريس منتسبى جامعة إنجامينا بدولة تشاد فى رحاب جامعة الإسكندرية.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء برنامج ماجستير مهنى فى كيمياء مستحضرات التجميل بالتعاون بين كلية العلوم وكلية الصيدلة بنظام الساعات المعتمدة.

ووافق المجلس على إنشاء ماجستير مهنى فى كيمياء الغذاء بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة.

كما وافق المجلس على إدراج مركز التميز لأبحاث الطب التجديدى ضمن المراكز التى يتم من خلالها التقدم لامتحان American Board Of Regenerative Medicine

مذكرة تفاهم مع جامعة هندية

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة Lovely Professional University بالهند، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية النوعية) وجامعة ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما وافق المجلس على ترقية ١٠ أعضاء هيئة التدريس ٧ إلى وظيفة أستاذ، و ٣ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٢١ مدرس، ومنح ٤٦ درجة دكتوراه و ٤٤ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.



FB_IMG_1714036843946

FB_IMG_1714036846118

FB_IMG_1714036841753

FB_IMG_1714036837481