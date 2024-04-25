في ذكرى ميلاده .. محطات فنية في حياة المخرج علي بدرخان (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان « في ذكرى ميلاده .. محطات فنية في حياة المخرج علي بدرخان».

عيد ميلاد المخرج علي بدرخان

وأفاد التقرير: «يحل اليوم عيد ميلاد المخرج علي بدرخان الذي قدم أعمالا كبيرة ومميزة، وكان أبرزها مع زوجته الراحلة سعاد حسني».

وأضاف: «ولد المخرج الكبير علي بدرخان في 25 إبريل عام 1946، ونشأ في منزل والده الذي يعد واحدا من أهم المخرجين في جيله، وهو المخرج أحمد بدرخان، الذي شجع نجله على اقتحام عالم السينما».

وتابع: «بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج في عدد من الأعمال أبرزها أرض النفاق ونادية والاختيالر والعصفور، وقدم أول أفلامه السينمائية عام 1973 في فيلم «الحب الذي كان» من تأليف رأفت الميهي وبطولة سعاد حسني وزهرة العلا ومحمود ياسين».

وواصل: «قدم علي بدرخان في عام 1974 واحدا من أهم أفلامه السينمائية خلال مسيرته، وهو فيلم الكرنك عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وكتب للفيلم السيناريو والحوار ممدوح الليثي، ومن بطولة سعاد حسني ونور الشريف ومحمد صبحي وكمال الشناوي».

علي بدرخان رئيسا شرفيا لمهرجان السينما العربية

جدير بالذكر أن إدارة مهرجان السينما العربية، أعلنت سابقًا عن اختيار المخرج الكبير علي بدرخان رئيسا شرفيا للدورة الأولى للمهرجان الذي يقام بمدينة شرم الشيخ منتصف الشهر القادم.

ويأتي هذا الاختيار متزامنا مع احتفاء الوسط السينمائي بمرور 50 عاما على عرض أول أفلام بدرخان "الحب الذي كان"، الذي أخرجه بدرخان في بداية مشواره السينمائي المتفرد، وقامت ببطولته سعاد حسني ومحمود ياسين.

ووجهت مؤسسة إبداع المنظمة للمهرجان، والتي يرأس مجلس إدارتها مدير التصوير السينمائي القدير د. سمير فرج، دعوة رسمية لبدرخان بترشيحه للرئاسة الشرفية للمهرجان والاحتفاء بتاريخه ضمن فعالياته.

وقام وفد من إدارة المهرجان ورئيسه أيمن الحكيم ومديرته د.ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما ومديره التنفيذي المخرج سامي محمد علي، بالتواصل مع علي بدرخان لتقديم ملف كامل بفعاليات المهرجان والاستماع إلى ملاحظاته واقتراحاته للخروج بدورته بالصورة اللأئقة.

يذكر أن المهرجان يضم 4 مسابقات رسمية، الأولى للأفلام الطويلة (الروائية والتسجيلية) ويرأس لجنة تحكيمها المخرجة إيناس الدغيدي، وتضم في عضويتها الفنان جمال سليمان ود. يحي عزمي عميد معهد السينما ود. سامح سليم مدير التصوير السينمائي والشيخة اليازية آل نهيان المخرجة والمنتجة الإماراتية والكاتب الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد والسينارست عبد الرحيم كمال، في حين تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الفنانة سلوى محمد علي والمخرج المغربي جمال السنوسي والمخرجة العراقية خيرية المنصور ود. محمد غزالة مدير مدرسة السينما بجامعة عفت السعودية.

أما لجنة تحكيم أفلام الطلاب فتتشكل من، د أحمد فهمى، رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالى للسينما، د هشام عنين، رئيس قسم الصوت بالمعهد العالى للسينما، د فدوى ياقوت، رئيس قسم السيناريو بالمعهد العالى للسينما.