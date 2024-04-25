الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يشهد اليوم الخميس، الموافق 25 أبريل 2024، العديد من المواجهات الساخنة في مختلف الدوريات والبطولات، حيث تقام مباريات في الدوري الإنجليزي والسعودي، بجانب بعض مباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

 

ويأتي على رأس المباريات التي ينتظرها الجمهور اليوم، لقاء مانشستر سيتي مع برايتون في منافسات الجولة ال29 من الدوري الإنجليزي.


مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون X مانشستر سيتي – 9 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
الفيحاء X الطائي – 5 مساء – SSC HD

الوحدة X الحزم – 8 مساء – SSC HD

الرياض X الأهلي – 8 مساء – SSC HD

مواعيد مباريات الدوري الهولندي
هيرينفين X آيندهوفن – 6.45 مساء

جو أهيد إيجلز X فينورد – 9 مساء

مواعيد مباريات كأس أسيا تحت 23 عامًا
قطر X اليابان – 4 مساء

كوريا الجنوبية X إندونيسيا – 7.30 مساء

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