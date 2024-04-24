المشرق – مصر يتعاون مع Visa لإطلاق بطاقة Mashreq NEO Visa

أعلن بنك المشرق – مصر ("المشرق مصر")، بالتعاون مع الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية ("فيزا")، عن إطلاق بطاقة Mashreq NEO Visa، والتي تمثل طفرة هامة في مجال الخدمات المصرفية الشاملة في مصر. تجمع هذه الشراكة المبتكرة بين اثنين من رواد الصناعة لتقديم تجربة مصرفية متميزة للمواطنين المصريين.

قال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر: في مؤتمر صحفي اليوم ""نسعى من خلال الاستفادة من خبرة Visa والحضور القوي والمشرف لمحمد صلاح، إلى تمكين الأفراد بإتاحة تجارب مصرفية سهلة ومجزية ومخصصة. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الثابت بإحداث تغيير في المشهد المصرفي، ووضع عملائنا كأولوية في مقدمة كل ابتكار نقدمه".

وقالت ملاك البابا، نائب الرئيس ومدير عام شركة Visa في مصر: "تعد شراكتنا مع بنك المشرق – مصر دليل على التزامنا المشترك بتحقيق الابتكار وتسهيل الوصول وتمكين الأفراد. وتمثل بطاقة Mashreq NEO Visa الاندماج الأمثل بين أحدث التقنيات والخدمات المصرفية السلسة والفوائد الحصرية المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين. ومن خلال إتاحة تجربة مصرفية سلسة، نهدف الى تشجيع الافراد على اتخاذ الخطوات الأولى في رحلتهم نحو المسؤولية المالية، وهو ما تجسده مسيرة محمد صلاح في أهمية وقوة الخطوات الصغيرة لتحقيق الإنجازات والوصول الى النجاحات".

ومن خلال هذه الشراكة الديناميكية، يُمكن لحاملي بطاقات Mashreq NEO Visa الاستمتاع بالعديد من الفرص المثيرة حيث سيكون بإمكانهم الحصول على تذكارات موقعة وهدايا حصرية. وسيحظى العملاء المحظوظون أيضا بفرصة المشاركة في جلسات ولقاءات شخصية أو افتراضية مع محمد صلاح بنفسه، مما يتيح لعشاق كرة القدم تجربة فريدة لا تُنسى.

ولقد أطلق المشرق مصر، خلال الشهر الماضي شريحة المشرق NEO، لإحداث تطور في مجال المعاملات المصرفية وتلبية احتياجات فئات متنوعة من المجتمع المصري. يوفر حساب المشرق NEO فرصة للمواطنين المصريين، الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق، للاستمتاع بتجربة مصرفية سلسة، وذلك من خلال تطبيق المشرق - مصر على الهاتف المحمول.

بنك المشرق مصر

وأضاف محمد طلعت، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق مصر: أن المشرق مصر يستهدف من خلال حساب المشرق نيو المواطنين المصريين بما في ذلك الشباب والفئات غير المتعاملين مع البنوك في مصر، ومساعدتهم على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو المسؤولية المالية من خلال تجربة مصرفية سلسة. وتعد رحلة ونجاح محمد صلاح مصدر إلهام للكثيرين للاستفادة من إمكانيات البدايات الصغيرة والاحتفال بقوة تأثير الخطوات الصغيرة في تعزيز شغفهم.

يرتكز التعاون بين المشرق مصر وفيزا على مبادئ الثقة والابتكار المشتركة، ويمثل خطوة هامة في التزامهم بتمكين الأفراد. كما يؤكد التعاون على أهمية السعي في التصدي للتحديات، وتجاوز التوقعات، والريادة في وضع معايير جديدة للتميز والابتكار في صناعة الخدمات المالية.

تمثل بطاقة Mashreq NEO Visa مزيجاً يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المصرفية السلسة، والمزايا الحصرية المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين. وفي إطار هذه المبادرة، سيكون سفير العلامة التجارية الجديد لشركة Visa لاعب كرة القدم المصري العالمي "محمد صلاح" الوجه الإعلامي لبطاقة Mashreq NEO Visa في مصر. وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على الالتزام المشترك بين المشرق مصر وفيزا بتمكين الأفراد لتحقيق طموحاتهم وتحتفي بقيم الإخلاص والمثابرة والتميز. يتماشى محمد صلاح، الشهير بتفانيه ونجاحه، بشكل مثالي مع الرؤية المبتكرة لبطاقة Mashreq NEO Visa المصممة بعناية لمواكبة تطلعات العملاء.

ويمكن للعملاء المهتمين تقديم طلب لفتح حساب المشرق NEO بسهولة من خلال تطبيق المشرق مصر على الهاتف المحمول، يليه إتمام عملية التفعيل بسهولة في إحدى فروع المشرق، أو متاجر فوري بلس، أو منافذ شركة اتصالات مصر.

يقدم حساب المشرق NEO مجموعة واسعة من المزايا، بالإضافةً إلى فرصة كسب نقاط مكافآت على معاملات بطاقات الخصم وأيضا الحصول على مكافأة انضمام تصل إلى 1000 جنيه مصري. كما يمكن للعملاء الاستفادة من مكافأة تصل إلى 1800 جنيه مصري بناءً على رصيدهم في السنة الأولى من الانضمام. يأتي ذلك تأكيدًا لالتزام المشرق بتقديم مكافآت للعملاء تقديرا لولائهم وثقتهم في خدماته المتميزة.