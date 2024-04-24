محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات عينية لذوي الهمم

دعم ورعاية ذوى الهمم..

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ورعاية ذوى الهمم ورفع المعاناة عن كاهلهم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 12 كرسي متحرك ومساعدات عينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية من ذوي الهمم من أبناء المحافظة وذلك للمساهمة في تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم ، وخلال اللقاء استمع المحافظ لعدد من طلبات الحالات ووجه علي الفور باتخاذ إجراءات عاجلة حيالها.

يؤكد دعمه الكامل ورعايته الشاملة لتوفير حياة كريمة لهم



وأكد محافظ المنوفية حرصه علي التواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين ولا سيما الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة للاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها وتقديم يد العون لهم من أجل دمجهم في كافة القطاعات والفاعليات ، فضلاً عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لضمان توفير حياة كريمة لهم وفقاً لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

هذا وقد أعرب ذوي الهمم عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصهم واهتمامهم على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم ، فضلاً عن دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها.



سوق اسكاروس الجديد سيعد نقلة حضارية للأسواق النموذجية

عقد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الموقف التنفيذي الخاص باستكمال إنشاء السوق الحضاري الجديد بشارع اسكاروس البحري بحي غرب شبين الكوم، بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والأستاذة هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم ، وممثلي هيئة السكة الحديد .



حيث تناول الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية إجراءات استكمال الجزء الثاني لباكيات سوق اسكاروس الجديد الملاصقة للسكة الحديد ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية للقضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخلال الاجتماع تم عمل محضر انضمامي بين السكة الحديد وهيئة الأبنية التعليمية وحى غرب شبين الكوم بشأن التنسيق الكامل واتخاذ إجراءات فورية للبدء فى تنفيذ اعمال الباكيات المتبقية بطول سور السكة الحديد، مع الالتزام بإقامة فاصل حديدى بين حرم السكة الحديد والباكيات ، ووجه المحافظ بسرعة نهو المشروع والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال .

