إيمان العاصي تستعرض أنوثتها بخصر منحوت وإطلالة لافتة

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها بعض اللقطات من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته ومثيرة.

وبدت إيمان العاصي بإطلالة رياضية مثيرة، مرتدية بنطال فضفاض باللون الأسود ومن الخصر باللون الأبيض، ونسقت عليه كروب توب مُجسم ذا أكمام طويلة ومكشوف الخصر؛ ليبرز نحافة قوامها وأنوثتها، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأببض؛ ليتماشى مع اللوك، وحملت حقيبة مصنوع من الجلد الأسود.

الفنانة إيمان العاصي

ولم تتكلف إيمان العاصي في إرتداء المجوهرات، فإكتفت بأقراط ذهبية رقيقة الشكل تتدلى من أذنيها، وخاتم في اليد اليسرى؛ لتعكس رقتها وتبرز أنوثتها بشكل ناعم.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت إيمان العاصي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية القصيرة تتدلى على كتفيها بشكل ويفي مرتب وناعم.

ووضعت إيمان مكياج ترابي مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين البنية المدمجة مع البيج، بالإضافة للماسكرا والكحل؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها القمحية.

إيمان العاصي تتألق بلوك مثير يخطف أنظار الجمهور

وتحرص الفنانة إيمان العاصي على إثارة الجدل بإطلالاتها المثيرة والجذابة، فظهرت سابقًا بإطلالة أنثوية مثيرة، حيث إرتدت فستان مجسم مصمم من الدانتيل الأسود الشفاف، مكشوف الأكمام وذا فتحة صدر جريئة، كشفت عن التاتو الذي اعتمدته على يدها، مما أبرز أنوثتها الطاغية وعكس قوامها الرشيق الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت إيمان العاصي تصفيفة شعر بسيطة، حيث تركت خصلاته الذهبية المموجة تنسدل بإنسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجًا ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاه باللون النود ، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

آخر أعمال إيمان العاصي

وكانت آخر أعمال إيمان العاصي دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي خاضت به الموسم الدرامي لشهر رمضان الماضي 2023، وشاركها البطولة النجوم محمد رمضان، وهالة صدقي، ومنة فضالي، ومي كساب، وزينة، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات تلعب أدوارهن النجمات (مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي)، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل.

ويقابل "جعفر" خلال مشواره "عايدة" التي تجسدها الفنانة زينة، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش مأساة تستمر سنوات عدة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.