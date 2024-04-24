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الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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استاذ تخطيط: ما يحدث في سيناء يمثل صورة لخطة التنمية الشاملة

تنمية سيناء
تنمية سيناء

كشف الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، عن حجم التنمية التي تشهدها محافظة سيناء، موضحا أن ما يتم في سيناء هو تطبيق لخريطة التنمية الشاملة في مصر، مؤكدا أن سيناء تمثل صورة كاملة للتنمية الشاملة على مستوى مصر.

تنمية سيناء 

 

وأضاف غيث، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن سيناء تمثل صورة لخطة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة، مشددا على أنه منذ 2014 تم اعتماد خطة التنمية الشاملة التي تتضمن كل المعمور والمساحات القابلة للتنمية.

 

 وأشار إلى أن سيناء لها أهمية من البعد الأمن القومي لمصر، موضحا أن التنمية التي تحدث في سيناء هي التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية موضحا أنه بدأت من خلال الربط بين سيناء والمعمور المصري وكنا نفتقد ذلك في السابق.

 

 وتابع:"الآن تم إنشاء العديد من الطرق التي تسهل ربط سيناء بأنحاء الجمهورية"، موضحا أن الربط العرضي لسيناء كان ضروريا للغاية من خلال ربط شرق سيناء بغربها من خلال الأنفاق والمحاور.

 

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أسامة كمال، أنه لابد أن يكون هناك جهد كبير لكي نقرأ ونفهم ونتابع كل التفاصيل بشأن سيناء ونتعقل ونبحث في قيمة تحرير الأرض، موضحًا أنه لابد أن نكون أكثر وعيًا لقيمة سيناء وقيمة ما حدث لتحرير سيناء من حروب ومفاوضات وسلام والوصول لتحرير أخر شبر في سيناء.

وشدد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن هناك الكثير من الذي شاركوا في الحرب ويرمز لهم الجندي المجهود  ولهم أكثر من نصب تذكاري موجود في أنحاء مصر، وأنهم رمز لأشخاص ضحوا بدماءهم وحياتهم من أجل أن نعيش من أمان واستقرار الذي نعيشه الآن، مهما كانت شكوانا مما نعيش فيه ولابد أن نحمد الله على نعمه.

وأوضح أن سيناء تجني ثمار الأمن والتنمية خلال 10 سنوات، ورصدت عدد من الإشادات الدولية لاستمرار التنمية في سيناء، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية قالت أن مصر قامت بتدابير أمنية حققت نجاحات لحماية منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والمناطق السياحية على البحر الأحمر، مشددًا على أن خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي بتأكد أن مصر بذلت جهود كبيرة لمكافحة الإرهاب في سيناء وزيادة التنمية في سيناء.

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