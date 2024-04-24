عاجل.. المفوضية الأوروبية تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية بغزة

تدعو المفوضية الأوروبية، إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، ضرورة أن يكون هناك وقفة إنسانية في غزة لوقف إطلاق النار الفوري، وتحرير الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، أن غزة على حد المجاعة وتعاني من الموقف الإنساني الجاري، مؤكدة أهمية أن يكون هناك خطة فورية لإدخال الشاحنات عبر كل الطرق المتاحة إلى غزة، إضافة إلى الجسر البري والجوي، والجسر البحري من قبرص إلى غزة لزيادة المساعدات.

وحثت الحكومة الإسرائيلية على عدم تنفيذ أي غزو بري لرفح، فيما قالت إنهم متعهدون بدعم الأمن والاستقرار المستدام بناءً على حل الدولتين.

الحرب الروسية:

أشارت إلى أن الحرب العدوانية الروسية أعطتنا وعيًا ومسئولية كبيرة على عاتقنا، كما أنفقت الدول الأعضاء مليارات الدولارات لتعزيز الصناعات الدفاعية في أوكرانيا، ولكن لدينا حاجة لتعزيز الصناعات الدفاعية، وأيضًا لدعم الأسواق الأوروبية والحاجة لمزيد من الأموال للأسواق الأوروبية، ولا بد من الإنفاق الواعي والجيد.