الدقهلية تدرس مقترح تنفيذ منظومة جمع القمامة من المنبع

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم باللواء أحمد شريف لطفي العضو المنتدب لشركة نهضة مصر التابعة للمقاولون العرب والعاملة فى مجال الخدمات البيئي يرافقه كلا من المهندس هشام رأفت رئيس قطاع المعدات وابراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية ومحمد سعيد رئيس قطاع النظافة الحضرية وأحمد غزلان مدير الشئون الفنية بالشركة وذلك بحضور محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وابراهيم النجار وكيل الادارة ومديري الادارات الفرعية بالادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والادارية وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية وبدر السيد مدير التعاقدات، وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مقترحات الشركة لتنفيذ منظومة الجمع السكني للقمامة من المنبع من اسفل العمارات وكنس الشوارع وفق إجراءات وآليات وفقا لتعاقد يتم إبرامة مع المحافظة فى هذا الشأن.

واكد المحافظ على ضرورة أن يتم تقديم الخدمة على أعلى مستوى للمواطنين واوضح مسئولى الشركة ان الشركة تقدم خدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والأسواق والتجمعات الصناعية داخل المناطق السكنية ونقلها الى المحطات الوسيطة ، وكذا خدمة الكنس اليدوى والالتقاط ، والكنس الآلى وغسيل الشوارع.

وقد تناول المحافظ خلال اللقاء جهود المحافظة فى مجال خدمات النظافة، خلال الفترة الماضية، مشيرًا الى ان الجمع من المنبع هو الحل النهائي لمشكلات تراكمات القمامة.

وقد كلف محافظ الدقهلية، اعضاء الجهاز التنفيذي المختصين بالادارات المعنية بديوان المحافظة بمتابعة الاعداد الجيد للدراسات المختلفة المطلوبة في هذا الشأن فقا لطبيعة كل بند من بنود منظومة نقل المخلفات مع ممثلي الشركة علي ان تقوم الشركة بالانتهاء من الاعداد الكامل لدراسات الجدوي المطلوبة خلال اسبوع علي الاكثر.