صفحات من تاريخ سيناء ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بذكرى تحرير سيناء ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقد بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان "صفحات من تاريخ سيناء" احتفالا بعيد تحرير سيناء، قدم خلالها الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا لمحات من تاريخ سيناء قائلا: تعد حرب أكتوبر من الحروب التي سيظل يتحدث عنها العالم جميعا وتكلم عنها السياسيون والعسكريين والإسلاميون والمؤرخين أنها كانت ملحمة تاريخية وعسكرية مصرية تعاون فيها الجيش السوري والمصري في جبهة واحدة، وفرضت الإرادة المصرية نفسها على المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية، رغم دعم أمريكا لإسرائيل عسكريا وماليا، ولكن هذا الانتصار حقق صدمة حول قدرة وبسالة الجيش المصري، وعبر المصريون قناة السويس وتحطيم خط بارليف الحصين، وفي هذه الحرب تكاتف الشعب وراء جيشه وبلده وضحوا بدماءهم وأموالهم مقابل تحرير أرضهم.

"تحرير سيناء وعودة الأرض".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مدرسة النزلة المشتركة محاضرة بعنوان "تحرير سيناء وعودة الأرض" تحدث فيها ربيع محمد بطران أستاذ اللغة العربية عن عودة الروح إلى جسد كل المصريين بعد عودة سيناء إلي كل مصري، أهمية هذه الأرض لدي الشعب المصري من موقعها الجميل الساحر ومكانتها الدينية أيضا، فإن عودة الأرض كان بمثابة عيد تغنى به كل مصري على مر العصور.

واستضافت مكتبة الفيوم العامة طلاب كلية الآداب قسم الاجتماع ضمن التدريب الميداني، قامت خلاله هناء حسن فرج بتعريف نشأة المكتبة في عام 2005، وشرح الهيكل البنائي من مبانى وأقسام وأدوار، والخدمات التي تقوم بها المكتبة والفئات المستهدفة من مختلف الفئات، بينما نظم قسم المواهب ورشة فنية لعمل زينة ديكور للمنزل من خيوط المكرمية، نفذتها رضوي أحمد أخصائي قسم المواهب بمكتبة الفيوم العامة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.