الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا في TikTok Lite

فتح الاتحاد الأوروبي (EU) تحقيقًا رسميًا ثانيًا في TikTok واتهم المنصة بمخالفة قانون الخدمات الرقمية (DSA) في المنطقة، وفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch. يتضمن التحقيق الطبيعة الإدمانية لتطبيق TikTok Lite، وهو إصدار أصغر من التطبيق يستهلك ذاكرة أقل على الهاتف الذكي وتم تصميمه للعمل عبر اتصالات الإنترنت الأبطأ.

تم إطلاق TikTok Lite في وقت سابق من هذا الشهر في فرنسا وإسبانيا ويتضمن جانبًا تصميميًا يتيح للمستخدمين كسب النقاط من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو والإعجاب بها. يمكن استبدال هذه النقاط بأشياء مثل قسائم أمازون والعملة الرقمية الخاصة بـ TikTok، والتي تُستخدم عادةً لتقديم إكراميات لمنشئي المحتوى. وقد أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن قلقها من أن هذا النوع من لغة تصميم "المهمة والمكافأة" يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية للمستخدمين الشباب من خلال "تحفيز السلوك الإدماني".

لم تؤكد المفوضية حتى الآن أي انتهاكات لـ DSA، لكنها اقترحت أنها قد تفرض إجراءات مؤقتة لإجبار الشركة الأم ByteDance على تعليق TikTok Lite في الاتحاد الأوروبي بينما تواصل التحقيق. وأمام الشركة مهلة حتى 24 أبريل للمجادلة ضد هذه الإجراءات المحتملة، لذلك لا يزال التطبيق متاحًا للمقيمين في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فشلت ByteDance في تزويد الاتحاد الأوروبي بوثيقة تقييم المخاطر المتعلقة بـ TikTok Lite بعد أن طُلب منها الأسبوع الماضي.

قد يؤدي هذا الفشل في الامتثال لـ DSA إلى تعرض الشركة لعقوبات شديدة تصل إلى واحد بالمائة من إجمالي دخلها السنوي وغرامات دورية تصل إلى خمسة بالمائة من دخلها اليومي. ولم توضح اللجنة ما إذا كانت تخطط لإصدار هذه الغرامات مع استمرار التحقيق.

وكتب تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي أعلن فيه عن التحقيق: "نشتبه في أن TikTok Lite يمكن أن يكون سامًا ومسببًا للإدمان مثل السجائر الخفيفة. ولن ندخر أي جهد لحماية أطفالنا".

لم ترد ByteDance بعد على التحقيق واحتمال حظر TikTok Lite في الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا التحقيق الأخير في أعقاب تحقيق أكثر شمولاً صدر في فبراير. يركز هذا التحقيق واسع النطاق على الخوارزميات التي تسبب الإدمان، ومشكلات التحقق من العمر، وإعدادات الخصوصية الافتراضية، وشفافية الإعلان.

ولا يزال التحقيق جاريًا في فبراير، لكن ByteDance اضطرت بالفعل إلى تقديم تنازلات للسماح لـ TikTok بالعمل في الاتحاد الأوروبي.

كان على الشركة أن تمنح المستخدمين خيار عدم السماح للخوارزميات بتشغيل صفحة For You ووضعت خيارات جديدة للإبلاغ عن المحتوى الضار.

كما علقت الإعلانات المخصصة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.

أما بالنسبة لأمريكا، فإن حظر TikTok المثير للجدل يقترب من الواقع. أدخل مجلس النواب الأمريكي نسخة منقحة من مشروع القانون ضمن حزمة المساعدات الخارجية في نهاية هذا الأسبوع.

وبموجب هذا التشريع الجديد المقترح، سيكون أمام ByteDance سنة واحدة لبيع TikTok قبل أن يتم حظره من متاجر التطبيقات. وهو الآن متوجه إلى مجلس الشيوخ ومن المرجح أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان مجلس الشيوخ سيحتفظ بالأشياء المتعلقة بـ TikTok في حزمة المساعدات الخارجية. قال الرئيس بايدن سابقًا إنه سيدعم حظر TikTok إذا أقره الكونجرس.