الاحصاء : 1409عدد دور الكتب والمكتبات فى مصر عام 2022

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ان عدد دور الكتب والمكتات العامة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد فى مصر بلغت 1409مكتبة منهم (343 عامة , 417 متخصصة , 649جامعية ومعاهد) عام 2022 مقابل 1403 مكتبة (350عامة، 375متخصصة، 678جامعية ومعاهد) عام 2021 بنسبة زيادة 0.4٪.

اشار الجهاز الى ان عدد المترددين (مطالعين/ مستعيرين)بلغ 4669 ألف متردد عام 2022مقابل 3897 ألف متردد (مطالعين / مستعيرين) عام 2021 بنسبة زيادة 19.8٪0

واحتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الاكبر في عدد المطالعين / المستعيرين 3.4 مليون (مطالع/ مستعير) يليها المكتبات العامة 805 ألف (مطالع / مستعير) لعام 2022.

وأشار الجهاز الى الإحصاءات العالمية لافتا الى ان عدد الكتب التي يتم نشرها سنويا حول العالم تتراوح من 500 ألف كتاب وحتى مليون كتاب وان عدد الكتب حول العالم حتى عام 2023 حوالي 130 مليون كتاب

ولفت الى انه انتشر نوع جديد من الكتب خلال الآونة الأخيرة وهي الكتب الصوتية ووصل عددها حتى الان الي حوالي 4100 ألف كتاب صوتي.

وقلل ان اجمالي عدد المكتبات حول العالم حوالي 2.8 مليون مكتبة بينهم 410 ألف مكتبة عامة وذلك حتى عام 2023 أكثر الدول قراءة في عام 2023 هي دولة الهند بمعدل يصل الي 10 ساعات يوميا تقريبا

جاء ذلك في بيان صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) في الثالث والعشرون من شهر ابريل من كل عام ويشار الي ان اول احتفال لليوم العالمي للكتاب عقد عام 1995 وتم اختيار هذا التاريخ كونه يوافق ذكري وفاة عدد من الأدباء العالميين مثل وليم شكسبير. يهدف اليوم العالمي للكتاب لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي وتشجيع الناس عموما والشباب علي وجه الخصوص علي اكتشاف متعة القراءة واحترام الاسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية الي الامام ويتم الاحتفال به في اكثر من 100 دولة حول العالم. وقد أقيم اول يوم عالمي للكتاب في المملكة المتحدة وايرلندا لتشجيع الشباب على اكتشاف متعة القراءة، وقد تفوقت مدينة ستراسبورغ الفرنسية على عدد من المدن العالمية الأخرى مثل عمان والرياض وهافانا وحسمت لقب " عاصمة الكتاب العالمية لعام 2024.للعام السادس عشر على التوالي شارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 55 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتأكيدا على ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم وحتى اليوم انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية وكانت مملكة النرويج ضيف شرف المعرض لهذا العام .