زيارة وفد من جامعة العريش للأشقاء الفلسطينيين

قام وفد من الجامعة بزيارة إلى مستشفى العريش العام، وذلك للاطمئنان على صحة الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين بالمستشفى وتقديم الدعم لهم.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور عبد المقصود سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة هند عبد الحميد حميدو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ضم الوفد ممثلى عن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات الجامعة، وبالتعاون مع ادارة رعاية الشباب بالجامعة، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بعدد من المرضى الفلسطينيين.

واستمع إلى شرح من الدكتور مدير مستشفى العريش العام عن حالاتهم الصحية والرعاية الطبية التي يتلقونها.



ونقلت الدكتور هند عبد الحميد حميدو، لهم تحيات الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، وأكدت على وقوف جامعة العريش إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم بكل ما لديها من إمكانيات.



وعلى جانب أخر أشاد الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصرنا الحبيبة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم.

هذا، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة العريش على إبراز الدور المجتمعى والتنموى للجامعة.



وفي ختام الزيارة، أعرب وفد الجامعة عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

