تكريم 17 موظفًا بمستشفي أبوتشت شمال قنا

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه اليوم السبت، طاقم التمريض والعاملين بمستشفى أبوتشت المركزى واعضاء ادارة الازمات بمديرية الصحة والسكان بقنا، وذلك لادارتهم أزمة انقطاع الكهرباء علي خلفية ماس كهربائي بكابل الكهرباء الرئيسي بعد منتصف الليل.

حضر التكريم الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة " الطوارئ"، والدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني.

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن طاقم تمريض قسم الاستقبال بعمل الاسعافات الاوليه للمرضي باستخدام كشافات انارة التليفونات المحمولة.

في حين قام تمريض وحدات الغسيل الكلوى بتشغيل ماكينات الغسيل يدويا ، فيما قام طاقم تمريض الحضانات بحمل الأطفال على أيديهم لحين وصول التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن إدارة الرعاية العاجلة والحرجة " الطوارئ" قامت علي الفور بنقل الحالات الحرجة لأقرب مستشفى مجاورة تحسبا لطول مدة انقطاع التيار الكهربائى

ومن جانبه أشاد محافظ قنا، بحسن تصرف طاقم التمريض وسرعة استجابتهم، وتعاملهم باحترافية مع الواقعة، معربا عن تقديره لجهود الأطقم الطبية والعاملين بالمنشأت الطبية بالمحافظة في تقديم خدمة طبية متميزة.

المكرمون:

يذكر أنه تم تكريم كلاً من الدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني ، والدكتور ايمن السيد مدير الطوارئ والرعاية الحرجة ، والدكتور علي نورالدين مدير إدارة ابوتشت الصحية ، وبولس بُقطر مدير الموارد البشرية بالمديرية ، وعابدين قاسم فني الكهرباء بمستشفي أبوتشت.

ومن فريق التمريض تم تكريم كلاً من : زينات حسين ، فاطمة أحمد ، إيمان خالد ، ملك خلف الله ، صابرين مصطفي ، جهاد سيد ، رشا حمدي ، عيده محمود، فريال عبدالنبي، دينا جمال ، مي محمد ، شيماء فتحي.

متابعة المحافظ:

وفي سياق ذي صلة، تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، انتظام سير العمل بمستشفيات المحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك للوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل، فضلا عن انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.